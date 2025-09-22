رییس اداره امور عشایر استان قزوین از آغاز کوچ پاییزه خانوار‌های عشایری قزوین به سمت مناطق میان بند و قشلاقی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید ابیت رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: خانوار‌های عشایری قزوین در آستانه فصل سرما و همچنین آمادگی دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی جدید، پس از حضور ۱۵۰ روزه در مراتع و مناطق کوهستانی، کوچ خود را به سمت مناطق میان بند و قشلاقی استان آغاز کردند.

وی افزود: همه ساله عشایر استان با شروع فصل گرما و به منظور بهره‌برداری از علوفه مراتع منطقه، از اردیبهشت ماه با کوچ به مناطق ییلاقی و استقرار در مکان‌های مقرر برای تعلیف گوسفندان و استمرار تولید خود اقدام می‌کنند.

رییس اداره امور عشایر استان گفت: این مدیریت نیز در زمان حضور عشایر خدماتی نظیر آبرسانی سیار، بهسازی چشمه‌ها، ساخت آبشخور‌های دام، ساخت مخازن بتنی ذخیره آب و توزیع مخازن پلاستیکی به منظور تامین آب شرب پایدار به همراه مرمت، بهسازی و تسطیح ایل‌راه‌ها و نیز توزیع پنل‌های خورشیدی قابل حمل را به این جامعه مولد، ارایه می‌دهد.

ابیت افزود: از آنجایی که تولید گوشت و محصولات پروتئینی به روش عشایر به دلیل استفاده از علوفه مراتع از سالم‌ترین نوع تولید گوشت در کشور است، لذا لزوم تقویت این سبک از تولید و زندگی با توجه به اهمیت پدافند غیرعاملی آن در برهه کنونی بیش از پیش احساس می‌شود.

۲ هزار و ۶۰۰ خانوار عشایری در مناطق مختلف استان از جمله در شهرستان‌های قزوین، بویین زهرا، تاکستان، البرز و آوج حضور دارند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

برچسب ها: کوچ پاییزه ، عشایر قزوین
خبرهای مرتبط
استاندار قزوین:
قرارگاه خاتم الانبیا مجری طرح انتقال آب به قزوین است
خدمت رسانی به عشایر قزوین در شرایط سخت جنگی
توزیع بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده در قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز کوچ پاییزه عشایر استان قزوین
اهدای ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین+تصاویر و فیلم
بارش‌های رگباری و کاهش دما در راه استان قزوین
اجرای طرح ملی مشق مهربانی در قزوین+تصاویر و فیلم
واژگونی خودرو سواری با یک فوتی و یک مصدوم
اصلاح قانون اراضی و قرارداد‌های یکسان رایگان، راه‌حل مشکلات ثبتی مردم 
آخرین اخبار
اجرای طرح ملی مشق مهربانی در قزوین+تصاویر و فیلم
اصلاح قانون اراضی و قرارداد‌های یکسان رایگان، راه‌حل مشکلات ثبتی مردم 
اهدای ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین+تصاویر و فیلم
بارش‌های رگباری و کاهش دما در راه استان قزوین
واژگونی خودرو سواری با یک فوتی و یک مصدوم
آغاز کوچ پاییزه عشایر استان قزوین