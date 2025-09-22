باشگاه خبرنگاران جوان - سعید ابیت رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: خانوار‌های عشایری قزوین در آستانه فصل سرما و همچنین آمادگی دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی جدید، پس از حضور ۱۵۰ روزه در مراتع و مناطق کوهستانی، کوچ خود را به سمت مناطق میان بند و قشلاقی استان آغاز کردند.

وی افزود: همه ساله عشایر استان با شروع فصل گرما و به منظور بهره‌برداری از علوفه مراتع منطقه، از اردیبهشت ماه با کوچ به مناطق ییلاقی و استقرار در مکان‌های مقرر برای تعلیف گوسفندان و استمرار تولید خود اقدام می‌کنند.

رییس اداره امور عشایر استان گفت: این مدیریت نیز در زمان حضور عشایر خدماتی نظیر آبرسانی سیار، بهسازی چشمه‌ها، ساخت آبشخور‌های دام، ساخت مخازن بتنی ذخیره آب و توزیع مخازن پلاستیکی به منظور تامین آب شرب پایدار به همراه مرمت، بهسازی و تسطیح ایل‌راه‌ها و نیز توزیع پنل‌های خورشیدی قابل حمل را به این جامعه مولد، ارایه می‌دهد.

ابیت افزود: از آنجایی که تولید گوشت و محصولات پروتئینی به روش عشایر به دلیل استفاده از علوفه مراتع از سالم‌ترین نوع تولید گوشت در کشور است، لذا لزوم تقویت این سبک از تولید و زندگی با توجه به اهمیت پدافند غیرعاملی آن در برهه کنونی بیش از پیش احساس می‌شود.

۲ هزار و ۶۰۰ خانوار عشایری در مناطق مختلف استان از جمله در شهرستان‌های قزوین، بویین زهرا، تاکستان، البرز و آوج حضور دارند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین