عذرخواهی غانم از سهرابی + فیلم

ویدئوی دلجویی ابراهیم غانم از دانیال سهرابی در مراسم اهدای مدال را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - کشتی‌گیر فرانسوی که با ضربه‌های عمدی به حریفان از جمله دانیال سهرابی باعث جنجال شده بود، با عذرخواهی از کشتی‌گیر ایرانی پایان شیرینی را برای این حواشی ایجاد کرد.

 

