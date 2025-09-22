مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: ۸۸ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی در تهران ثبت نام شدند‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - زنگ شکوفه‌ها، صبح امروز ۳۱ شهریور به صورت همزمان در مدارس کشور نواخته شد.

مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و ۲۷ دانش آموز و ۵ معلم شهید شهرتهران در جنگ ۱۲ روزه گفت: ما تلاش خواهیم کرد که در شهر تهران برای جامعه تعلیم تربیت سرباز خوبی باشیم و محتویات وزیر آموزش و پرورش را در آموزش و پرورش تهران اجرا کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: ما تلاش امروز میزبان ۸۸ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی هستیم که در تهران ثبت نام شدند‌.

