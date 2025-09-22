مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران گفت: پیش بینی شده تا در قالب پویش «سلام به آینده» در ۲۵۰ مدرسه جشن بازگشایی به مدارس برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شست خبری اقدامات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای بازگشایی مدارس و پویش «سلام به آینده» امروز (دوشنبه) برگزار شد.

مهدی امیری مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران در این نشست با اشاره به بازگشایی مدارس در سال جدید اظهار کرد: امیدوارم مهر به یادماندنی برای خانواده‌ها و دانش آموزان رقم بخورد. مدیریت شهری موظف است برنامه‌هایی را در آغاز سال تحصیلی اجرا کند؛ براین اساس یک ستاد مرکزی هر سال در شهرداری و ستاد‌های استقبال از مهر در سطح مناطق ۲۲گانه نیز تشکیل می‌شود و شرایط را برای حضور دانش آموزان در مدارس فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در ستاد مرکزی برنامه‌ها بررسی می‌شوند و به مناطق ۲۲گانه ابلاغ می‌شود؛ نگاه در آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و طلاب است، اما به طور ویژه‌تر به دانش آموزان نگاه می‌کنیم. در حوزه فرهنگی اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری ویژه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده و این خدمات در بازه زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ماه ارائه می‌شود. البته از ابتدای تابستان برخی خدمات را شروع کردیم، اما در این بازه زمانی ویژه‌تر کار خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران اضافه کرد: آموزش و پرورش شهر تهران ۱۹گانه است و آموزش پرورش شهر ری جدا از تهران است؛ ما با آموزش و پرورش شهر ری همکاری خوبی داریم. ما علاوه بر مناطق ۱۹گانه، شهر ری را هم پوشش می‌دهیم.

وی با بیان این‌که براساس شیوه نامه بهسازی و تجهیز مدارس هر سال بودجه‌ای برای کار در نظر گرفته می‌شود، گفت: براین اساس تفاهم‌نامه‌ای با آموزش و پرورش امضا می‌شود و در ابتدای تابستان در این راستا خدمات عمرانی مدارس آغاز می‌شود. با این حال به صورت گسترده تا پایان سال تحصیلی با مدارس در ارتباط و همکاری هستیم.

امیری با بیان این‌که همانند سال گذشته یک پویش را آغاز کردم که نام آن «سلام به آینده» است، گفت: در این راستا تلاش کردیم روز اول مهر در ذهن شهروندان و خانواده‌ها یک روز به یادماندنی باشد. باوجود همه تمهیدات پلیس، پیش بینی ۳۰ درصد ترافیک را در روز‌های اول مهر داریم؛ نگاهمان این است که روز اول مهر باید شاد و پر شور باشد. نگاه ما آینده محور است و در این راستا دومین سال پویش «سلام به آینده» را اجرا کردیم.

وی همچنین اظهار کرد: هر کسی در کشور می‌تواند به این پویش بپیوندد و پیام تبریک و تصاویرشان را به سامانه بفرستند و هر شب به قید قرعه سه دستگاه دوچرخه به آنها تعلق می‌گیرد؛ مجموعه برنامه‌های ما در قالب این پویش قرار می‌گیرد.

مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران اضافه کرد: پیش بینی کردیم از امروز در برخی از مناطق توزیع اقلام آموزشی به مدارس صورت بگیرد؛ پیش بینی شده در قالب پویش در ۲۵۰ مدرسه جشن برگزار شود و به مدارسی که شهدای دانش آموز دارند توجه خواهیم کرد. ۲۶ شهید دانش آموز در ۱۷ مدرسه تقدیم به انقلاب شد و در این راستا در این مدارس برنامه ویژه‌ای را در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: تکمیل پروژه تجهیز مدارس به پرچم و پایه پرچم دیگر برنامه ماست و در کنار آن خوانش سرود «ای ایران بخوان» نیز به اجرا خواهد رسید. همچنین هفته گذشته در قالب برنامه نسیم مهربانی پویش اهدای ۱۰۰ هزار بسته نوشته افزار برای کودکان کمتر برخوردار را شروع کردیم و هفته گذشته ۳۰ هزار بسته اهدا شد و در این هفته به ۱۰۰ هزار بسته خواهد رسید. در سال گذشته این تعداد ۲۴ هزار بسته بود و امسال به ۱۰۰ هزار بسته ارتقاء یافت.

امیری همچنین با بیان این‌که اجرای طرح نشان جاودان دیگر برنامه شهرداری تهران است، گفت: با همکاری آموزش و پرورش ۷۰۰ مدرسه را در تهران شناسایی کردیم که با نام یک شهید نامگذاری شده بود؛ برای شناخت بیشتر دانش آموزان از شهید همان مدرسه المان‌های لازم را نصب کردیم و در عرض یک سال این کار به اتمام رسید. به صورت ویژه المان‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه را نیز پیاده سازی کردیم.