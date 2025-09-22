متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است

مجری طرح راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان از پیشرفت عملیات روسازی مسیر اصفهان - قم مسیر خبر داد و اعلام کرد که در صورتی که موانعی وجود نداشته باشد این پروژه تا قبل از پایان دولت چهاردهم به اتمام می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - علیرضا صلواتی در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد گفت: راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان مهمترین و بزرگترین پروژه عمرانی وزارت راه است که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد، چهار رئیس جمهور به خود دیده و فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است.

وی با بیان اینکه  هم اکنون ۱۵۰ کیلومتر از مسیر ۲۴۵ کیلومتری اصفهان ـ قم آماده روسازی است و بخش عمده معارضات برطرف شده است گفت: در مسیر اصفهان - قم راه آهن نداریم و ۷۵ درصد زیرسازی آن به اتمام رسیده است و اکنون در مرحله انجام روسازی و ریل گذاری در محور هستیم.

صلواتی با تأکید بر اینکه «قطار سریع السیر اصفهان ـ قم ـ تهران تنها یک پروژه استانی نیست»، گفت: باید ضرورت این طرح برای همگان مشخص شود چرا که این طرح در حقیقت قطار ملی ایران و مقدمه‌ای برای توسعه خطوط به مشهد، تبریز، یزد و دیگر شهر‌های کشور است.

وی بااشاره به قدمت ناوگان ریلی افزود: توقع مردم این است که از قطار برقی و سریع‌السیر به روز استفاده کنند و این ایستگاه علاوه بر نقش حمل ونقلی، تأثیر مستقیمی بر توسعه پیرامونی خواهد داشت.

مجری طرح راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان به مزیت‌های طرح اشاره کرد و گفت: با این طرح فناوری پیشرفته وارد کشور می‌شود. سرعت متوسط قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است که برای ما خوب نیست، و سهم جابجایی ریلی ۷ درصد است در حالی که در کشور چین به ۴۰ درصد هم می‌رسد.

صلواتی اظهار کرد: ایجاد خطوط قطار سریع السیر برای جابه‌جایی مسافر منجر به افزایش اشتغال و توسعه گردشگری و انتقال فناوری به داخل می‌شود و می‌تواند نقش موثری در توسعه اصفهان و شهر‌های قم و تهران داشته باشد.

 وی افزود: کشوری به این گستردگی و پیشرفت در زمینه‌های مختلف علمی، نظامی و شایسته نیست که به این دانش فنی مجهز نباشیم.

مجری طرح راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان اظهار امیدواری کرد: این طرح در حقیقت قطار ملی ایران و مقدمه‌ای برای توسعه خطوط به مشهد، تبریز، بندرعباس، شیراز و دیگر شهر‌های کشور است.

صلواتی در پایان با اظهار امیدواری برای اتمام این طرح، در مورد موانع پیش روی این پروژه گفت: بیشترین مشکل این پروژه بحث تمدید بازگشایی اسناد مالی طرح است که همراهی بانک مرکزی را می‌طلبد و امیدواریم با همراهی سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت راه و شهرسازی و... تا قبل از پایان دولت چهاردهم این طرح به ثمر برسد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
یکی از خوبی‌های سرعت کم و یا متوسط قطار ‌در ایران اولاً حوادث کمتر و تلفات کمتری نسبت به سایر کشورها داریم و دوما لذت بیشتری برای استفاده از قطار می‌باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کامیار
۱۵:۱۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
برابری میکنه با سرعت قطارها در عصر وسترن و لوکوموتیو های ذغالی
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
افتضاح و آبروریزی جهانی
۱
۳
پاسخ دادن
