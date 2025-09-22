کشتی‌گیر فرانسوی که با ضربه‌های عمدی به حریفان از جمله دانیال سهرابی باعث جنجال شده بود، با عذرخواهی از کشتی‌گیر ایرانی پایان شیرینی را برای این حواشی ایجاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کشتی دانیال سهرابی و ابراهیم غانم فرانسوی با حواشی و جنجال‌های زیادی همراه شد. غانم چند بار به عمد با سر و کتف به کشتی‌گیر ایرانی ضربه زد که از چشم داور دورماند.

بعد از پایان تایم چهاردقیقه‌ای درمان پزشکی که باعث باخت سهرابی مقابل حریف فرانسوی شد، این کشتی‌گیر شایسته ایرانی راهی دسته بازنده‌ها شد و در نهایت هم مدال برنز رقابت‌ها را به دست آورد. غانم نیز که با همین تاکتیک به مدال کسب طلا بود، در فینال مقابل اولوو غنی‌زاده از آذربایجان در حالی که دو بر یک پیش بود در دقیقه پایانی با ضربه سر به صورت کشتی‌گیر آذربایجانی آسیب زد و باعث پارگی ابروی این کشتی‌گیر شد که این اتفاق با اعتراض کشتی‌گیر آذربایجان مواجه شد.

داوران پس از بازبینی ویدیویی دو امتیاز به کشتی‌گیر آذربایجان دادند تا در نهایت ابراهیم غانم با ضربه سری که به حریف وارد کرد به راحتی مدال طلا را از دست بدهد.

غانم بعد از این رخدادها روی سکوی توزیع مدال‌ها سراغ دانیال سهرابی رفت و از او دلجویی کرد تا اتفاقات تلخ کشتی به دست فراموشی سرده شود و کشتی‌گیر ایرانی نیز عذرخواهی او را پذیرفت و دو طرف روحیه بالایشان را به نمایش گذاشتند.

برچسب ها: مسابقات جهانی کشتی آزاد ، رقابت های کشتی آزاد ، زاگرب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ولی ما مردم نمیبخشیم چون حادثه نبود روش اون کشتی گیر این کار وگرنه تو کشتی فینال تکرار نمیشد و عجیبتر اینکه با خیال راحت از طرف داوری و نترسیدن از دیسکالیفه شدن مثل گوسفند با سر ضربه میزد این نمیشه که هر کاری ادم انجام بد بعد بخواد با ی عدرخواهی تموم بشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شرافت
۱۷:۵۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اینم کشتی گرفتنش مثل تیلور کثیف و ناجوانمردانه بود.داورها هم که کلا بویی از شرف نبرده بودند.تیم پزشکی ایرانی چرا شرفش رو فروخت همون اول باید درست پانسمان میکرد نه وقت کشی.ننگ به دکتر وطن فروش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد شکاری بافقی
۱۷:۳۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
آفرین و هزاران آفرین بر گشتی گیران ایران هم آزاد و هم فرنگی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
آقای کشتی گیر فرانسوی بنظرم تو اصلا کشتی گیر نبودی فقط با دغلوحاشیه وناجوانمردانه کشتی را بردی پهلوانی این نیست که به هر طریقی پیروز میدان بشی پهلوانی به درست بودن است نادرست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دارو
۱۵:۲۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
به نظر مطرح کردن این موضوع به عنوان عمد به این معنی که از قبل مثلا برنامه ریزی شده بود تا با چنین رفتاری حریف را مصدوم سازدتا نتیجه بگیرد درست نیست می‌توان گفت خشن کشتی گرفته ومی بایست تذکر قانونی می‌گرفت اما عمد درکار نبود
۲۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
خوبه سر و صورت طرف رو داغون کرده با ناجوانمردی و بی شرفی مدال طلا گرفت بعد آمده گردو ریخته تو دامنش خدا رو شکر که داور هم که مرده بود حالا اگر این ایرانی بود که این کار رو می کرد حقوق کل بشر در خطر بود
۱
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۲:۵۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
دانیال واقعا کشتی گیر خوبیه و انشالله سال بعد با قدرت میاد و طلا میگیره.. و ابراهیم غانم شانس بیاره بهش نخوره چون دانیال قطعا 8-0 میبرتش و انتقام رو بدرستی و بر روی تشک میگیره نه با خطا و حاشیه سازی...
۰
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
کادر فنی چرا واکنش درستی نشون داد حین مسابقه
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باران آذری
۱۲:۲۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
انسان آزاده و عاقل باید کار اشتباهی نکنه ک مجبور بشه عذرخواهی کنه
اونم در سطح کشتی گیر ملی یک کشور!
ولی ناداوری داوری این مسابقه تو تاریخ کشتی باقی خواهد ماند


باید این داور و به جامعه کشتی بشناسانیم ازش راحت رد نشیم
بدونه که ما ایرانیان کاملا آگاهیم به بی عدالتی ش

من این مسابقه و ندیدم

چرا مربی مون ، شکایت نکرد موقع ضربه ها این کشتی گیر فرانسوی؟
۱
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یاسان
۱۱:۴۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
طرف از مدال طلا و نقره باز موند، کجاش شیرین بود ؟ ???
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صهیونیزم پست فطرت
۱۱:۳۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ان شاالله تو المپیک جبران بکنه ،زنده باد علیرضا دبیر
۰
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
امسال بچه ها با داور ها هم مسابقه میدادن و میبردن
باز خوشا به غیرتشون قهرمان دنیا شدن هم در آزاد و هم فرنگی
۰
۵۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چطور همه متوجه این کار زشت ناجوانمردانه نه با یک کشتی گیر نه با دو تا کشتی گیر و نه یک بار و نه دوبار شدند ولی نه اخطاری نه تذکری و نه هیچ واکنش داوری به همین راحتی صاحب مدال طلا میشه چه عجب کار تکنیکی منحصر به فردی !!!
۲
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا ویدئو چک را برای دانیال استفاده نکردند ؟!
۱
۴۰
پاسخ دادن
