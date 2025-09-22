باشگاه خبرنگاران جوان - کشتی دانیال سهرابی و ابراهیم غانم فرانسوی با حواشی و جنجالهای زیادی همراه شد. غانم چند بار به عمد با سر و کتف به کشتیگیر ایرانی ضربه زد که از چشم داور دورماند.
بعد از پایان تایم چهاردقیقهای درمان پزشکی که باعث باخت سهرابی مقابل حریف فرانسوی شد، این کشتیگیر شایسته ایرانی راهی دسته بازندهها شد و در نهایت هم مدال برنز رقابتها را به دست آورد. غانم نیز که با همین تاکتیک به مدال کسب طلا بود، در فینال مقابل اولوو غنیزاده از آذربایجان در حالی که دو بر یک پیش بود در دقیقه پایانی با ضربه سر به صورت کشتیگیر آذربایجانی آسیب زد و باعث پارگی ابروی این کشتیگیر شد که این اتفاق با اعتراض کشتیگیر آذربایجان مواجه شد.
داوران پس از بازبینی ویدیویی دو امتیاز به کشتیگیر آذربایجان دادند تا در نهایت ابراهیم غانم با ضربه سری که به حریف وارد کرد به راحتی مدال طلا را از دست بدهد.
غانم بعد از این رخدادها روی سکوی توزیع مدالها سراغ دانیال سهرابی رفت و از او دلجویی کرد تا اتفاقات تلخ کشتی به دست فراموشی سرده شود و کشتیگیر ایرانی نیز عذرخواهی او را پذیرفت و دو طرف روحیه بالایشان را به نمایش گذاشتند.