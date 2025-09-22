سرلشکر موسوی: به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح تصریح کرد: به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان می‌دهیم نیرو‌های مسلح با تکیه بر شگفتانه‌های راهبردی آماده‌اند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی به‌موقع، قاطع، پشیمان‌کننده و فراتر از تصور مواجه سازند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ستادکل نیرو‌های مسلح؛ امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در پیامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس تصریح کرد: دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه با قدرت نظامی و دفاعی بومی، ظرفیت‌های منطقه‌ای و پاسخ کوبنده و متناسب نیرو‌های مسلح ایران ناکام ماند.

در بخشی از این پیام آمده است: ایران نه‌تنها منفعل نمی‌ماند بلکه هر تهدید را به فرصتی برای نمایش قدرت ملی منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل می‌کند.

سرلشکر موسوی در بخش دیگر از این پیام اظهار داشت: توسعه فناوری‌های نوین و پیشرفته دفاعی و ارتقای قدرت بازدارندگی آمادگی برای مقابله با جنگ ترکیبی به‌ویژه جنگ شناختی دشمن باید در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان می‌دهیم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر شگفتانه‌های راهبردی آماده‌اند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی به‌موقع، قاطع، پشیمان‌کننده و فراتر از تصور مواجه سازند.

