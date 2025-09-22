باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
والدین در خانه نباید نقش معلم و ناظم را بازی ‌کنند + فیلم

مهمان روانشناس برنامه تلویزیونی در خصوص مشکلات خانوادگی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستوره سادات مدرسی، روانشناس با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد مشکلات خانوادگی نکاتی بیان کرد.

 

 

 

