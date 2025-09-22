باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرمحمدی - هر دو هفته یک موج جدید از تب دنگی در هرمزگان رخ می دهد و خطر ابتلا، عوارض شدید و حتی مرگ در جمعیت‌های پرخطر مانند بیماران و سالخوردگان بالا است.

تب دنگی، بیماری ویروسی منتقل‌شده توسط پشه آئدس، می‌تواند در برخی بیماران عوارض شدید ایجاد کند. شکل شدید بیماری، تب دنگی هموراژیک، ممکن است منجر به خونریزی شدید، نارسایی اندام‌ها و حتی مرگ شود. میزان کشندگی تب دنگی شدید با درمان سریع به کمتر از ۱ درصد کاهش می‌یابد.

علائم هشداردهنده شامل تب بالا، درد شدید شکم، خونریزی لثه یا بینی و استفراغ مکرر است و شناسایی سریع بیماران و مراجعه فوری به مراکز درمانی حیاتی است.

افزایش موارد تب دنگی در استان و کشور

در استان هرمزگان تاکنون ۳۲ مورد ابتلا شناسایی شده که بیشترین آمار مربوط به شهرستان بندرعباس است و مواردی نیز در میناب، قشم و جاسک گزارش شده‌ است.

بر اساس آمار وزارت بهداشت در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار با ۳۹۸ مورد ابتلا (۳۸۱ مورد بومی و ۱۷ مورد وارداتی) بیشترین تعداد مبتلایان را در کشور دارد و پس از آن بندرعباس قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با توجه به نهفتگی علائم در برخی افراد، تعداد واقعی مبتلایان احتمالاً سه تا پنج برابر بیشتر از آمار رسمی است.

شناسایی پشه ناقل و شرایط محیطی ویژه هرمزگان

پشه آئدس، ناقل اصلی ویروس تب دنگی، در ۱۰ شهرستان هرمزگان شناسایی شده است. این پشه‌ها در محیط‌های گرم و مرطوب، به ویژه مناطقی با آب‌های راکد شهری و ظروف کوچک، تکثیر می‌شوند و فعالیت گزش آنها بیشتر در ساعات اوایل صبح و غروب است.

استان هرمزگان با تابستان‌های داغ و دمای بالای ۴۹ درجه سانتی‌گراد، بارندگی‌های فصلی و اقلیم گرم و مرطوب، شرایط ایده‌آلی برای تکثیر پشه فراهم می‌کند. پشه‌ها در منابع آب راکد مانند ظروف آب‌نما، گلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده، زباله‌های خانگی و کانتینر‌های ذخیره آب تخم‌گذاری می‌کنند که این منابع به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای شهر‌ها شایع هستند. مطالعات نشان داده‌اند که استفاده از درپوش‌های مؤثر بر روی مخازن ذخیره آب می‌تواند احتمال حضور لارو پشه‌ها را تا ۹۴٪ کاهش دهد.

پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: شناسایی پشه در ده شهرستان و فعالیت بیشتر آن در ساعات صبح و غروب نشان می‌دهد که خطر انتشار سریع بیماری و عوارض شدید برای افراد پرخطر بسیار جدی است.

تدابیر پیشگیرانه و مقابله با موج‌های بیماری

شهرداری‌ها و شبکه بهداشت استان هرمزگان اقدامات گسترده‌ای برای پیشگیری و کنترل تب دنگی آغاز کرده‌اند. این اقدامات شامل جمع‌آوری آب‌های راکد، سم‌پاشی منظم، پاکسازی محیط‌های عمومی و اطلاع‌رسانی خانه‌به‌خانه است.

به گفته احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، یک کمیته ویژه برای مقابله با پشه آئدس در شورای پدافند غیرعامل تشکیل شده که به صورت هفتگی برگزار می‌شود. مصوبات اصلی شامل بهسازی محیط شهری، رفع شکستگی خطوط آبرسانی و راه‌اندازی همیاران سلامت در ادارات دولتی است.

یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هم گفت: تب دِنگی معمولاً طی دو هفته درمان می‌شود، اما اگر همزمان شمار زیادی مبتلا شوند، فشار سنگینی بر نظام سلامت وارد خواهد شد.

چشم‌انداز و توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که تب دنگی بیماری‌ای فصلی و بالقوه کشنده است و مناطق گرمسیری با بارندگی‌های شدید بیشتر در معرض موج‌های پی‌درپی و افزایش موارد شدید قرار دارند. این سازمان تاکید کرده که واکنش سریع به موارد ابتلا، مدیریت محیط زیست و آموزش مردم نقش اساسی در کاهش مرگ و میر و کنترل موج‌ها دارد.

مقامات هرمزگان از شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و سازمان‌های محلی خواسته‌اند همکاری بیشتری با مردم داشته باشند. بدون مشارکت فعال شهروندان، کنترل موج‌های پی‌درپی و کاهش خطر مرگ و میر بسیار دشوار خواهد بود.

توصیه‌ها به شهروندان

خانه‌ها و حیاط‌های خود را از آب‌های راکد پاک کنید.

در ساعات صبح و غروب که پشه‌ها بیشترین فعالیت را دارند، از لباس‌های بلند و اسپری‌های دافع حشرات استفاده کنید.

در صورت مشاهده هرگونه علائم تب، سردرد و درد عضلانی، سریعاً به مراکز بهداشتی مراجعه کنید.

مقامات بهداشتی هشدار داده‌اند که تنها با مشارکت فعال شهروندان و رعایت نکات بهداشتی می‌توان موج‌های بعدی تب دنگی را کنترل کرد و از بروز عوارض شدید و مرگ جلوگیری کرد.