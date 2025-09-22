با ورود نخستین گروه پلیکان‌های مهاجر به پارک ملی بوجاق، فصل زمستان‌گذرانی پرندگان در گیلان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق گفت: نخستین گروه از پلیکان‌های سفید طی روز‌های اخیر وارد این پارک شده‌اند.

او با اشاره به مشاهده این پرندگان توسط محیط‌بانان در حین گشت و کنترل پارک افزود: هر ساله صد‌ها قطعه پلیکان خاکستری و سفید برای زمستان‌گذرانی به تالاب بوجاق مهاجرت می‌کنند و این گروه، نخستین مهاجران امسال هستند. 

سرپرست پارک ملی بوجاق تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با کاهش دمای هوا در مناطق شمالی، تعداد پرندگان مهاجر در محدوده پارک به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

به گفته رخش بهار، ورود پلیکان‌های سفید و دیگر گونه‌های مهاجر عبوری و زمستان گذران، جلوه‌ای خاص و چشم‌نواز به طبیعت پارک می‌بخشد و نشان‌دهنده پویایی این بوم سازگان ارزشمند با اهمیت حفاظتی بالا در منطقه است.

او همچنین گفت: در ایران دو گونه پلیکان زیست می‌کنند؛ پلیکان سفید و پلیکان خاکستری، هر دو این گونه‌ها در تالاب‌های استان گیلان دیده می‌شوند و تالاب بین‌المللی و پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های زمستان‌گذرانی این گونه‌ها در استان به شمار می‌رود.

