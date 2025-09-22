فرمانده پایگاه دریابانی ماهشهر از توقیف ۳ فروند شناور حامل فرآورده‌های سوختی قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ سید سعید موسوی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، دریابانان پایگاه دریابانی ماهشهر با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند یک فروند لنج غیر مجاز و دو فروند قایق سوختکش را شناسایی و توقیف کنند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیت آمیز توسط دریابانان اظهار داشت: مأموران در بازرسی از شناور‌های توقیف مقدار ۱۷ هزار و ۹۰۰ لیترسوخت قاچاق را کشف کنند.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: در این رابطه ۴ متهم دستگیر و به همراه محموله کشف شده تحویل مراجع ذیصلاح شند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: کشف سوخت قاچاق ، دریابانی ماهشهر
