باشگاه خبرنگاران جوان-محمدمهدی سلطانی، نماینده انجمن جهانی تاناکا شیتوریو شوبوکان کاراته‌دو ایران در قم، اعلام کرد: تیم کاراته استان قم در بیست‌وسومین دوره مسابقات قهرمانی کشور با درخشش ورزشکاران خود عنوان نخست را کسب کرد.

او افزود: این رقابت‌ها روز جمعه ۲۸ تیرماه به میزبانی استان قم در خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله برگزار شد و بیش از ۳۵۰ کاراته‌کا از ۱۵ استان و ۴۰ باشگاه کشور در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی حضور داشتند.

به گفته سلطانی، تیم قم با کسب ۱۳ مدال طلای کاتا و ۲۸ مدال طلای کومیته، مجموعاً ۴۱ مدال طلا به دست آورد و جام قهرمانی را در خانه نگه داشت. پس از قم، تیم تهران با ۲۲ مدال طلا در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم‌های گیلان و گلستان با ۶ طلا به طور مشترک سوم شدند. همچنین کاپ اخلاق به تیم گلستان رسید.

او افزود:در مراسم اختتامیه که با حضور مسئولان ارشد استان برگزار شد، از خانواده‌های شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه غزه شامل شهیدان محمدحسین خاکی، میثم سلگی و محمدباقر عربشاهی تجلیل شد. همچنین در این مراسم از حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان قم، هانشی حسن بهزادی رئیس انجمن، محمدمحبوب قائم‌مقام انجمن و اسماعیل برادران قوامی مسئول کمیته داوران سبک تقدیر شد. اجرای پرشور گروه سرود ساقی کوثر قم با سرودهای ورزشی و حماسی، اختتامیه را رنگ و بوی ویژه‌ای بخشید.

محمدمهدی سلطانی در پایان یادآور شد: قم برای سومین بار میزبان این رقابت‌ها بود و با همکاری مربیان، داوران، پیشکسوتان و ورزشکاران توانستیم میزبانی منظم و موفقی را رقم بزنیم.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم