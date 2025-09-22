تورنمنت بین‌المللی و چهارجانبه والیبال یادبود شهید حسین کمالی از ۳۱ شهریور تا ۳ مهر ماه به میزبانی باشگاه چادرملو اردکان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالیکه کمتر از ۱۶ روز تا آغاز لیگ برار والیبال در سال ۱۴۰۴ باقی مانده باشگاه چادرملو اردکان در راستای آماده‌سازی پرقدرت در تمرینات پیش فصل از امروز (دوشنبه ۳۱ شهریور) میزبان تورنمنت بین‌المللی و چهارجانبه والیبال «یادبود شهید حسین کمالی» در سالن ۶ هزار نفری شهید سلیمانی اردکان است.

از همین رو تیم‌های چادرملو اردکان، گاز جنوب عراق، شهرداری ارومیه و ملوان تهران به عنوان تیم‌های حاضر در این تورنمنت به صورت دوره‌ای به مصاف هم دیگر خواهند رفت و طبق برنامه قرار است دیدار‌های فینال و رده‌بندی هم روز سوم مهرماه برگزار شود.

برنامه این تورنمنت چهارجانبه به ترتیب زیر است:

دوشنبه ۳۱ شهریور:

شهرداری ارومیه - گاز جنوب عراق (ساعت ۱۶)
چادرملو اردکان - ملوان تهران (ساعت ۱۹)

سه‌شنبه ۱ مهر:

ملوان تهران - گاز جنوب عراق (ساعت ۱۶)
چادرملو اردکان - شهرداری ارومیه (ساعت ۱۹)

چهارشنبه ۲ مهر:

ملوان تهران - شهرداری ارومیه (ساعت ۱۶)
چادرملو اردکان - گاز جنوب عراق (ساعت ۱۹)

پنجشنبه ۳ مهر:

دیدار رده‌بندی (ساعت ۱۵)
دیدار فینال (ساعت ۱۸)

Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۷:۲۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
خیلی بین اللملی هست...
۰
۰
پاسخ دادن
