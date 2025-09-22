فرمانده کل ارتش گفت: کوچک‌ترین تعرضی، با پاسخی واحد، سریع و هوشمندانه و قوی از سوی رزمندگان ارتش و سپاه مواجه خواهد شد و اگر مجدداً مرتکب اشتباهی شوند، پاسخ محکم و پشیمان‌کننده دریافت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ارتش، به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ستاد فرماندهی ارتش، با امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

امیر سرلشکر حاتمی، در این دیدار با اشاره به استقلال‌خواهی ملت ایران، گفت: ایران اسلامی و ملت بزرگ ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، خواسته‌ای به حق، به نام «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» را سرلوحه اهداف خود قرار داده که این راهبرد مورد پسند و خواست دشمنان قسم‌خورده ملت ایران نیست.

وی افزود: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تأکید دارند که ملت ایران از خواسته‌های به‌حق خود بگذرد، امّا ملت عزیزمان با تحمل سختی‌ها، هزینه‌ها و تقدیم شهدای بسیاری، مقابل دشمنان ایستادگی کرده و خواهد کرد. دشمنان باید نگاه خود را به مردم بزرگ ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی عوض کنند.

فرمانده کل ارتش با تأکید بر همراهی، همدلی و اتحاد راهبردی سپاه و ارتش، تصریح کرد: وحدت و هماهنگی موجود میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، ستون استوار امنیت ملی و کلید فتح قله‌های امنیت و اقتدار است. این وحدت سپر آهنینی است که از کشورمان در برابر فتنه‌ها، ترفند‌ها و توطئه‌های دشمنان، محافظت خواهد کرد.

سرلشکر حاتمی اضافه کرد: ما در دوران دفاع مقدس و پس از آن توانستیم با همراهی و همدلی وصف ناپذیر و پشتوانه ملت بزرگ‌مان، توطئه بزرگ شرق و غرب را خنثی کنیم، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم با ایستادگی مقابل خواسته‌های دشمنان، بار دیگر ثابت کردیم که بر سر منافع ملی‌مان معامله نخواهیم کرد و ملت ایران و نیرو‌های مسلح برخاسته از ملت، راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهند داد.

وی در ادامه خطاب به دشمنان ملت ایران، متذکر شد: دشمنان ملت بزرگ ایران اسلامی بدانند، کوچک‌ترین تعرضی، با پاسخی واحد، سریع و هوشمندانه و قوی از سوی رزمندگان ارتش و سپاه مواجه خواهد شد و اگر مجدداً مرتکب اشتباهی شوند، پاسخ محکم و پشیمان‌کننده دریافت خواهند کرد.

روایت فرمانده کل سپاه از نقش رهبری در جنگ ۱۲ روزه

سردار سرلشکر پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به تجربیات به دست آمده و اتفاقات رخ داده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: اتفاقات رخ داده در این جنگ تحمیلی دقیقاً یادآور اوایل انقلاب و انسجام مردمی ایجاد شده در کشور، در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و هشت سال دفاع مقدس بود. در آن زمان هم با حمله رژیم بعثی به کشورمان، انسجام و وحدتی مثال‌زدنی در کشور ایجاد شد. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم، دقیقاً شاهد همان انسجام و اتحاد در کشور بودیم.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل فرماندهی معظم کل قوا در مدیریت صحنه نبرد، بیان کرد: در ساعات ابتدایی، فرماندهان اصلی و زنجیره فرماندهان ما به شهادت رسیدند، اما حضرت آقا با درایت خود، هم در انتخاب جانشینان فرماندهان شهید و هم در مدیریت جنگ تا روز پایان، کاری اساسی انجام دادند. در نهایت هم توانستیم دشمنی را که آمده بود نظام را به زانو درآورد، به زانو دربیاوریم به طوری که خود آنان و آمریکایی‌ها در نهایت درخواست آتش‌بس کردند.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مجموعه نیرو‌های مسلح دست به دست هم دادند و در کنار مردم، توانستیم مقابل دشمن بایستیم، افزود: حقیقتاً فضای انسجام و همدلی ایجاد شده میان مردم در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مثال‌زدنی بود و ما باید قدردان مردم باشیم.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل فرماندهی معظم کل قوا در مدیریت صحنه نبرد بیان کرد: در ساعات ابتدایی، فرماندهان اصلی و زنجیره فرماندهان ما به شهادت رسیدند، ولی حضرت آقا با درایت خود، هم در انتخاب جانشینان فرماندهان شهید و هم در مدیریت جنگ تا روز پایان، کاری اساسی انجام دادند. در نهایت هم توانستیم دشمنی را که آمده بود نظام را به زانو درآورد، به زانو دربیاوریم به طوری که خود آنان و آمریکایی‌ها در نهایت درخواست آتش‌بس کردند.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مجموعه نیرو‌های مسلح دست به دست هم دادند و در کنار مردم، توانستیم مقابل دشمن بایستیم، افزود: حقیقتاً فضای انسجام و همدلی ایجاد شده میان مردم در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مثال‌زدنی بود و ما باید قدردان مردم باشیم.

برچسب ها: فرمانده کل سپاه ، جنگ ۱۲ روزه ، امنیت کشور ، فرمانده کل ارتش
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ایندفعه باید همه موشکای تاد و ماد و پاتریوت ماتریوتشون رو از بین ببریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مهمترین چیز اینه که مثل جنگهای تحمیلی قبلی غافلگیر نشین و بلافاصله پاسخ بدهیم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکبر
۱۵:۳۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
باید در صورت حمله غافلگیرانه دیگر به شهرهای کشورمان پایتخت کشورهایشان زده شود
هم تنگه هرمز بسته شود مردانه
و هم قاره پیما و هر گونه سلاحی با هر گونه کلاهکی آزمایش و تست عملیاتی در میدان نبرد شود
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
درود خدا بر شما سرداران دلاور اسلام که نماد غیرت و شجاعت و ولایتمداری ملت ایران هستید ، خداوند حافظ و نگهدار شما سرداران و مدافعان و حافظان امنیت کشور ، ما ملت ایران بر داشتن دلاور مردانی همچون شما بر خود می بالیم .
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا امروز ۳۱ شهریور بود هفته دفاع مقدس رژه نیروهای نظامی مون برگذار نشد ؟
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
باید همیشه مدافع نباشیم ودر زمانهایی که دشمن زمین گیر است .
باید تنبیه سختی شود.وباید مثل وعده‌اي صادق قبل اسرائیل را همیشه در هراس نگه دارید.
۱۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
نمیشه همینطوری پاسخ کوبنده بدیم قبل اینکه همه چیز نابود بشه
۶
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
قدرت نظامی کشور افتخار ماست ، ولی تقیه و مذاکره مستقیم در حال حاضر لازمه تا بهانه های بیشتری به دشمنان ندیم. واقعیت اینکه ما دوستان صادقی نداریم و تنها هستیم .
۸
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۲:۰۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ماشاالله...
۸
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۷
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۲:۰۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
