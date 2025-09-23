رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: براساس آمار ۱۰ تا ۱۵ درصد کسری گوشت قرمز از طریق واردات تامین می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به نظارت سازمان دامپزشکی، کیفیت گوشت های وارداتی مناسب است و واردات و عرضه آن در بازار منجر به تعدیل قیمت و تنظیم بازار می شود.

به گفته وی، طی هفته های اخیر قیمت گوشت منجمد برزیلی نوساناتی داشت که واردات گوشت و تامین خلا بازار می تواند جلوی رشد قیمت را بگیرد و بازار را به ثبات برساند.

پوریان از کاهش قیمت گوشت در روزهای آتی خبر داد و گفت:  با توجه به افزایش قیمت دام سنگین و گوشت گوساله، دولت تصمیماتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات گوشت برای نیمه دوم سال و حمایت از بازار اتخاذ کرد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام ادامه داد: حمایت از دامدار داخل باید اولویت باشد، از این رو تامین و توزیع نهاده مکفی و بازاررسانی باید صورت بگیرد‌. به عنوان مثال نیاز روزانه گوشت تهران ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن است که با تامین این میزان از طریق واردات، دیگر نیاز از تولید داخل تامین نمی شود که این امر منجر به ماندن دام روی دست دامدار می شود که براین اساس باید سیاست مناسبی اتخاذ شود.

وی قیمت هرکیلو دام زنده سبک را ۳۰۰ تا ۳۱۰ هزارتومان و دام سنگین ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با توجه به قیمت دام زنده، نرخ هرکیلو لاشه گوسفندی در محدوده ۶۸۰ هزارتومان است که باید با نرخ ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزارتومان بدست مصرف کننده برسد، همچنین قیمت هرکیلو لاشه گوساله ۶۱۰ هزارتومان است که با نرخ ۶۸۰ تا ۷۰۰ هزارتومان بدست مصرف کننده می رسد، درحالیکه قیمت گوساله باید کمتر از ۳۰۰ هزارتومان باشد.

پوریان با بیان اینکه سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود، گفت: توزیع گوشت وارداتی با نرخ مصوب منجر به کاهش قیمت خواهد شد، حال باید منتظر ماند و دید که روند واردات چگونه خواهد بود.

توقف واردات منجر به نوسان قیمت گوشت در بازار شد
ضرورت واردات ماهانه ۵ هزارتن گوشت قرمز
۳۰ هزارتن گوشت منجمد وارد شد
