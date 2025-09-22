صبح امروز ۷۰۰ دستگاه استخراج غیرقانونی رمز ارز به ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان، در قم امحا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ۷۰۰ دستگاه استخراج غیرقانونی رمز ارز  در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ توسط دستگاه‌های نظارتی و انتظامی کشف و پس از طی مراحل قانونی به انبار اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قم منتقل شده بود.

مراسم امحاء این تجهیزات صبح امروز با حضور مسئولان استان در محل انبار اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم برگزار شد.

به گفته مسئولان این اداره کل امحای این تجهیزات با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه رمز ارز و حمایت از مصرف بهینه انرژی انجام شده است.

در ماه‌های آینده نیز با مشارکت دستگاه‌های نظارتی، طرح شناسایی و برخورد با تجهیزات غیرقانونی استخراج رمز ارز ادامها خواهد داشت.

 

