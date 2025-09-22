اجتماع ورزش دوستان دزفولی برای تماشای لحظه پیروزی سعید اسماعیلی مقابل درب منزل این ورزشکار غرورآفرین سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان سال ۲۰۲۵ که در زاگرب پایتخت کشور کرواسی برگزار شد، سعید اسماعیلی نماینده وزن ۶۷ کیلوگرم ایران در دیدار نهایی برابر حسرت جعفراف از آذربایجان به روی تشک رفت با نتیجه نزدیک ۲ بر یک به برتری رسید. حالا شهروندان شهرستان دزفول استان خوزستان مقابل منزل این ورزشکار پر افتخار گرد هم آمدند و به تماشای لحظه پیروزی این ورزشکار غرورآفرین نشستند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

 

برچسب ها: مسابقات ورزشی ، سوژه خبری ، مسابقات کشتی
