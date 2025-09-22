جانشین فرمانده کل انتظامی کشور از موفقیت پلیس راهور در هوشمندسازی و کاهش تصادفات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در جلسه پیگیری مصوبات سی و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات فراجا ویژه پلیس راهور که با حضور هیئت رئیسه و مدیران ارشد پلیس راهور فراجا برگزار شد، ضمن قدردانی از مدیریت به روز و کار آمد پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: پلیس راهور فراجا اقدامات خوبی در راستای هوشمندسازی و کاهش تصادفات رانندگی و جانباختگان ناشی از آن انجام داده که جای قدردانی دارد.

وی افزود: الصاق عکس به جریمه‌های رانندگی یکی از اقدامات خوب پلیس راهور است که موجب شده خطای مأموران در ثبت جرایم رانندگی به صفر برسد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بیان کرد: باید بین افرادی که استمرار تخلفات دارند با افرادی که ناخواسته تخلف غیر حادثه ساز انجام داده‌اند، تفاوت قائل و تا جای ممکن تذکر شفاهی داده شود و جریمه یا توقیف به عنوان آخرین مرحله برخورد قانونی در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به جانباختگان حوادث ترافیکی گفت: با وجود اینکه در ۶ ماهه اول سال شاهد کاهش جانباختگان حوادث ترافیکی بودیم ولی می‌بایست تمام راهکار‌ها و تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع تصادف انجام شود. به طور مثال، برای راننده‌ای که فاصله طولی را رعایت نکرده است پیامک تذکر ارسال شود تا بازدارندگی لازم را ایجاد کند.

سردار رضایی با اشاره به استفاده از تیم موتور سوار پلیس راهور برای مدیریت ترافیک‌های طولانی بیان کرد: استفاده از تیم موتور سور پلیس راهور به همراه تیم‌های امدادی می‌تواند هم در گره گشایی ترافیک و هم در موارد اورژانسی با امدادرسانی‌های سریع و به موقع رضایتمندی هموطنان عزیز را ارتقا بخشد.

وی در خصوص ساماندهی موتورسیکلت سواران در کلان شهر‌ها گفت: بحث ساماندهی موتورسیکلت سواران در شهر‌های بزرگ به خصوص در تهران باید مورد توجه باشد چرا که تخلفاتی از قبیل حرکت خلاف جهت، حرکت از پیاده روها، خط ویژه و … اصلاً زیبنده نیست.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
یک پلیس مرا در نطنز جریمه کرد در حالیکه کمر بند بسته بودم و مسافر بودم وقتی که خیلی دور شدم پیامش رسید خیلی ناراحت شدم ولی دستم به جایی بند نشد که ثابت کنم دروغ بوده .فقط نفرینش مردم و گفتم دست بالای دست بسیار است .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
جریمه شدم تو شمال اصلا با وانت من شمال نبودم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
همین یه هفته پیش برا من جریمه اشتباه صادر شده با دوربین ثبت کردن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
بعد این عکس کجا تحویل میشه که ما ندیدیم ،من تو جاده آمل می رفتم ،پلیس که جای مخفی شده بود مرا جریمه ای کرد که حقم نبود و هنوز نمی دانم کجا برای اعتراض بروم ،اینقدر اذیت می کنند که آدم پشیمان بشه و اعتراض ها به صفر برسه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
با سلام برای مثال تو تبریز اکثرا مامورین راهنمایی و رانندگی بعد از ساعات ادری تو خیابان ها حضور ندارند اگر هم باشند داخل خودرو نشسته و کاری با راه بندان های چهار راه ها ندارند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۱
پاسخ دادن
