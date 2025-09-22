به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- محمد امیرمحمدی ؛ استخراج غیرمجاز رمزارز در استان هرمزگان به معضلی جدی تبدیل شده است. این فعالیتها بدون هیچ گونه مجوز قانونی انجام میشوند و با مصرف بالای برق، فشار قابل توجهی بر شبکه توزیع وارد میکنند و موجب ناترازی در تأمین برق در ساعات اوج مصرف میشوند.
کشف و جمعآوری ماینرها
حمید ساعدپناه، مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان، اعلام کرد: در شش ماه نخست امسال بیش از ۷۵۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی و جمعآوری شد.
پس از شناسایی، میزان مصرف برق و مدت زمان استفاده محاسبه و برابر قوانین جریمه اعمال میشود.
انشعاب افراد متخلف قطع شده، دستگاهها به مراجع قضایی تحویل و امحاء میشوند.
مصرف برق و درآمد ماینرها
هر دستگاه ماینر بهطور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات برق مصرف میکند که معادل مصرف روزانه ۱۰ تا ۱۲ خانوار است.
مجموع مصرف برق این ۷۵۸ دستگاه بین ۸۰ تا ۱۰۰ مگاوات برآورد میشود.
درآمد روزانه هر دستگاه ماینر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تخمین زده میشود. بنابراین، درآمد تقریبی تمام دستگاههای کشفشده چندین برابر هزینه برق مصرفی آنها بوده و همین عامل فشار مضاعف بر شبکه برق را توضیح میدهد.
برخوردهای قضائی و قانونی
هیچ مجوزی برای استخراج رمزارز در استان هرمزگان صادر نشده و فعالیت تمامی مراکز بدون مجوز است. دستگاههای قضائی و انتظامی استان با همکاری شرکت توزیع برق، ماینرهای غیرمجاز را جمعآوری و متخلفان را جریمه کردهاند.
در شهرستان بستک، یکی از متهمان به پرداخت جزای نقدی بیش از ۱۱ میلیارد تومان محکوم شد. ساعدپناه تأکید کرد: برخورد با ماینرهای غیرمجاز مطالبه عمومی است و تمامی اقدامات قانونی با قاطعیت دنبال میشود.
مشارکت شهروندان
شهروندان میتوانند اطلاعات مربوط به ماینرهای غیرمجاز را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند یا در وبسایت www.tavanir.org.ir اعلام کنند و پاداش بگیرند.
اطلاعات مربوط به آنها نیز محرمانه باقی می ماند.