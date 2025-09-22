معاون راهداری استان اردبیل گفت: اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال صرف ایمن سازی راه‌های استان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیدین هاشمی امروز در بازدید از جاده‌های شمال استان اردبیل عملیات عمرانی و ایمن‌سازی در محور‌های مواصلاتی استان طی ۶ ماه نخست سال جاری را بسیار گسترده دانست.

او در تشریح عملیات عمرانی و ایمن سازی افزود: ۱۰۰ کیلومتر در محور‌های اصلی، ۶۲ کیلومتر در راه‌های فرعی و ۳۸ کیلومتر در جاده‌های روستایی انجام شده است و با توجه به شرایط اقلیمی استان اردبیل، تلاش می‌کنیم تا پیش از آغاز بارش‌های سنگین پاییزی و زمستانی لکه‌گیری و روکش آسفالت محور‌های مواصلاتی همچنان ادامه داشته باشد تا تردد مردم با کمترین دغدغه و بیشترین ایمنی صورت بگیرد.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل به اهمیت ارتقای ایمنی جاده‌ها اشاره کرد و گفت: یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر عملیات خط‌کشی جاده‌ای در راستای افزایش ایمنی تردد و بهبود دید رانندگان در محور‌ها به ویژه در مسیر‌های پرتردد و حادثه‌خیز صورت گرفته و نقش موثری در کاهش سوانح رانندگی و روان‌سازی عبور و مرور داشته است.

هاشمی همچنین از اجرای ۳۵ کیلومتر عملیات احداث سامانه روشنایی در محور‌های شریانی و پرحادثه استان خبر داد و افزود: ایجاد روشنایی در نقاط مه‌گیر و مسیر‌هایی که از نظر وقوع تصادفات در اولویت قرار دارند، یکی از اقدامات شاخص راهداری است و با اجرای این طرح‌ها علاوه بر ارتقای ایمنی، آرامش بیشتری برای رانندگان فراهم خواهد شد.

او با اشاره به اقدامات نگهداری راهداران گفت: جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی از حریم راه‌ها، رنگ‌آمیزی تابلو‌ها و علائم، نصب بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مورد تجهیزات ایمنی و تعمیر بیش از یک‌هزار شاخه گاردریل از جمله فعالیت‌هایی است که در راستای بهبود منظر جاده‌ای و افزایش ضریب ایمنی مسیر‌ها انجام شده است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با قدردانی از تلاش راهداران استان گفت: راهداران به صورت شبانه‌روزی و در شرایط مختلف جوی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند تا علاوه بر توسعه و نگهداری راه‌ها، ایمنی و آسایش مسافران و رانندگان در اولویت قرار گیرد و استان اردبیل از نظر کیفیت راه‌ها در جایگاه مطلوب‌تری قرار داشته باشد.

