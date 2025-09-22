معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از رونمایی بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تخصصی به چرخه خدمات‌رسانی پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت: با تدابیر اتخاذ شده؛ بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تخصصی وارد چرخه خدمات‌رسانی خواهد شد تا تهران در برابر چالش‌های روزمره و بحران‌های احتمالی تاب‌آورتر شود.

تجهیز ناوگان خدمات شهری، پشتوانه‌ای مطمئن برای مدیریت بحران‌ها

وی در ادامه با بیان این که تجهیز ناوگان خدمات شهری، پشتوانه‌ای مطمئن برای مدیریت بحران‌هایی، چون سیلاب، زلزله و آتش سوزی خواهد بود و در عین حال کیفیت خدمات روزمره شهر را ارتقا می‌دهد، افزود: تنوع ماشین‌آلات جدید نشان‌دهنده نگاه چندلایه مدیریت شهری به نیاز‌های پایتخت است.

گودرزی در توضیح نوع ماشین آلات جدید، گفت: این ناوگان شامل لودر، بیل مکانیکی، جرثقیل‌های سنگین، خودرو‌های آتش‌نشانی، آمبولانس‌های خدمات شهری، تانکر‌های آبرسانی، خودرو‌های تأمین سوخت سیار، کامیون‌های حمل پسماند، دستگاه‌های مکانیزه پاکسازی معابر و حتی سردخانه‌های سیار خواهد بود.

تحقق بزرگ‌ترین بسته توسعه ناوگان خدمات شهری در سال ۱۴۰۴

گودرزی در خصوص میزان اعتبار ناوگان جدید خدمات شهری، گفت: برای خرید ماشین آلات تخصصی در حوزه خدمات شهری، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هزینه شده است که فاز اول رونمایی در چند روز آینده رونمایی می‌شود و این ناوگان در فاز‌های بعدی بزودی تکمیل و رونمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در مجموع پیش بینی می‌شود که بزرگ‌ترین بسته توسعه ناوگان خدمات شهری در طول ادوار مدیریت شهری در سال ۱۴۰۴ به ارزش بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان در عرصه خدمات شهری محقق خواهد شد و عملکرد مدیریت شهری در دوره کنونی در حوزه خرید ماشین آلات سنگین و تخصصی خدمات شهری به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

 انتخاب ماشین‌آلات بر اساس تحلیل داده‌های میدانی و سنجش نیاز‌های واقعی

معاون شهردار تهران با اشاره به این که نگاه مدیریت شهری تضمین می‌کند که ناوگان جدید متناسب با شرایط امروز و فردای تهران باشد و بتواند هم در حوزه خدمات نوین شهری و هم در مدیریت بحران، به کار گرفته شود، اظهار کرد: ناوگان جدید در راستای ارتقای خدمات روزمره نظافت، نگهداشت و فضای سبز نقش‌آفرین است، همچنین در شرایط اضطراری، به‌عنوان بازوی پشتیبانی مدیریت شهری عمل می‌کند؛ لذا در فرآیند تأمین تجهیزات، صرفاً به خرید و افزایش تعداد اکتفا نکرده‌ایم. انتخاب ماشین‌آلات براساس تحلیل داده‌های میدانی، سنجش نیاز‌های واقعی و رویکرد نوآورانه صورت گرفته است.

تعهد مدیریت شهری به امنیت، آرامش و رفاه شهروندان

به گفته گودرزی ورود این تجهیزات فقط یک پروژه لجستیکی نیست، بلکه نمادی از تعهد مدیریت شهری به امنیت، آرامش و رفاه شهروندان است. پیام روشن این اقدام آن است که شهرداری تهران در کنار مردم بوده و برای ساختن آینده‌ای پایدارتر و مطمئن‌تر تلاش می‌کند.

برچسب ها: ماشین آلات سنگین ، خدمات شهری
خبرهای مرتبط
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
توزیع اقلام آموزشی در مدارس پایتخت توسط شهرداری تهران
تهران امروز با تهران قبل از جنگ ۱۲ روز قابل مقایسه نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
آخرین اخبار
امضای تفاهم همکاری بین ارتش و هلال‌احمر
تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه هزینه دارد
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
اجرای کامل قانون حمایت از گزارشگران فساد با ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
نواختن زنگ «عاطفه‌ها» در پرند/ حمایت از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در استان تهران
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
بازگشایی مدارس و مدیریت اضطراب کودکان؛ راهنمای کاربردی روانشناس برای والدین
تمهیدات مترو تهران برای بازگشایی مدارس
شورای هماهنگی حقوقی دولت، محور ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات بین دستگاه‌ها
دادستان تهران: کافه دار‌های متخلف بازداشت و واحدشان تعطیل می‌شود
سامانه بامداد، ابزار حفظ و صیانت از اموال و املاک دولت
شهرداری تهران با سودجویان اجاره‌دهنده معابر عمومی به دستفروشان برخورد می‌کند
پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
هلال احمر از تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص خبر داد
فراخوان پزشکان داوطلب جهت معاینات متقاضیان حج
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
انصاری: چهار سایت جدید ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران ایجاد می‌شود
باید‌ها و نباید‌های مواجهه با صحنه تصادف + فیلم
اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده چگونه است؟
هزینه در ورزش درواقع سرمایه‌گذاری برای سلامت و رواج سبک زندگی صحیح در جامعه است
سردار رضایی: هوش مصنوعی مأموریت‌های پلیس را متحول می‌کند
سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال