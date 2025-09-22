باشگاه خبرنگاران جوان- داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت: با تدابیر اتخاذ شده؛ بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تخصصی وارد چرخه خدمات‌رسانی خواهد شد تا تهران در برابر چالش‌های روزمره و بحران‌های احتمالی تاب‌آورتر شود.

تجهیز ناوگان خدمات شهری، پشتوانه‌ای مطمئن برای مدیریت بحران‌ها

وی در ادامه با بیان این که تجهیز ناوگان خدمات شهری، پشتوانه‌ای مطمئن برای مدیریت بحران‌هایی، چون سیلاب، زلزله و آتش سوزی خواهد بود و در عین حال کیفیت خدمات روزمره شهر را ارتقا می‌دهد، افزود: تنوع ماشین‌آلات جدید نشان‌دهنده نگاه چندلایه مدیریت شهری به نیاز‌های پایتخت است.

گودرزی در توضیح نوع ماشین آلات جدید، گفت: این ناوگان شامل لودر، بیل مکانیکی، جرثقیل‌های سنگین، خودرو‌های آتش‌نشانی، آمبولانس‌های خدمات شهری، تانکر‌های آبرسانی، خودرو‌های تأمین سوخت سیار، کامیون‌های حمل پسماند، دستگاه‌های مکانیزه پاکسازی معابر و حتی سردخانه‌های سیار خواهد بود.

تحقق بزرگ‌ترین بسته توسعه ناوگان خدمات شهری در سال ۱۴۰۴

گودرزی در خصوص میزان اعتبار ناوگان جدید خدمات شهری، گفت: برای خرید ماشین آلات تخصصی در حوزه خدمات شهری، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هزینه شده است که فاز اول رونمایی در چند روز آینده رونمایی می‌شود و این ناوگان در فاز‌های بعدی بزودی تکمیل و رونمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در مجموع پیش بینی می‌شود که بزرگ‌ترین بسته توسعه ناوگان خدمات شهری در طول ادوار مدیریت شهری در سال ۱۴۰۴ به ارزش بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان در عرصه خدمات شهری محقق خواهد شد و عملکرد مدیریت شهری در دوره کنونی در حوزه خرید ماشین آلات سنگین و تخصصی خدمات شهری به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

انتخاب ماشین‌آلات بر اساس تحلیل داده‌های میدانی و سنجش نیاز‌های واقعی

معاون شهردار تهران با اشاره به این که نگاه مدیریت شهری تضمین می‌کند که ناوگان جدید متناسب با شرایط امروز و فردای تهران باشد و بتواند هم در حوزه خدمات نوین شهری و هم در مدیریت بحران، به کار گرفته شود، اظهار کرد: ناوگان جدید در راستای ارتقای خدمات روزمره نظافت، نگهداشت و فضای سبز نقش‌آفرین است، همچنین در شرایط اضطراری، به‌عنوان بازوی پشتیبانی مدیریت شهری عمل می‌کند؛ لذا در فرآیند تأمین تجهیزات، صرفاً به خرید و افزایش تعداد اکتفا نکرده‌ایم. انتخاب ماشین‌آلات براساس تحلیل داده‌های میدانی، سنجش نیاز‌های واقعی و رویکرد نوآورانه صورت گرفته است.

تعهد مدیریت شهری به امنیت، آرامش و رفاه شهروندان

به گفته گودرزی ورود این تجهیزات فقط یک پروژه لجستیکی نیست، بلکه نمادی از تعهد مدیریت شهری به امنیت، آرامش و رفاه شهروندان است. پیام روشن این اقدام آن است که شهرداری تهران در کنار مردم بوده و برای ساختن آینده‌ای پایدارتر و مطمئن‌تر تلاش می‌کند.