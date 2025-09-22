باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شرکت هواپیمایی کانتاس ایرویز اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ از عصر سه‌شنبه تمام پرواز‌های مسافربری خود را به مدت ۳۶ ساعت به حالت تعلیق در خواهد آورد، زیرا این قطب مالی آسیا برای یکی از قوی‌ترین ابرطوفان‌های خود در سال‌های اخیر آماده می‌شود.

کانتاس در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرودگاه هنگ کنگ از ساعت ۸ شب (۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ) در ۲۳ سپتامبر تا ۸ صبح ۲۵ سپتامبر تعطیل خواهد بود و افزود که با مشتریانی که تحت تأثیر قرار گرفته‌اند تماس خواهد گرفت.

سخنگوی اداره فرودگاه هنگ کنگ گفت که از نزدیک تحولات مربوط به ابرطوفان راگاسا را ​​زیر نظر دارد و آماده‌سازی‌ها برای مقابله با طوفان را آغاز کرده است. اما هنوز اطلاعیه رسمی در مورد تعطیلی صادر نکرده است.

رصدخانه هنگ کنگ اعلام کرد که ظهر دوشنبه کمترین سیگنال طوفان را صادر خواهد کرد و آن را به دومین سیگنال شدید دوشنبه شب بین ساعت ۸ شب تا ۱۰ شب ارتقا خواهد داد.

انتظار می‌رود هوا از سه‌شنبه به سرعت رو به وخامت بگذارد و باد‌های شدید تا طوفانی روز چهارشنبه این شهر پرجمعیت را تحت تأثیر قرار خواهند داد و انتظار می‌رود باد‌های شدید در ساحل و ارتفاعات به قدرت طوفان برسند.

ساکنان در سراسر شهر از صبح دوشنبه شروع به ذخیره مایحتاج روزانه خود کردند. به گفته شاهدان رویترز، صف‌های طولانی در سوپرمارکت‌ها تشکیل شد، جایی که محصولاتی مانند شیر از قبل تمام شده بود، در حالی که سبزیجات با قیمتی بیش از سه برابر قیمت معمول خود در بازار‌های تازه به فروش می‌رسیدند.

شرکت هواپیمایی کاتای پسیفیک، بزرگترین شرکت هواپیمایی شهر، روز یکشنبه اعلام کرد که از نزدیک تأثیر احتمالی طوفان را زیر نظر دارد و اگرچه پرواز‌های آن در حال حاضر تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند، اما با پیشرفت اوضاع می‌تواند تغییر کند.

فیلیپین روز دوشنبه با حرکت طوفان راگاسا به سمت شمال لوزون و تهدید باد‌های مخرب و باران شدید، کار و کلاس‌های درس را در سراسر مترو مانیل و بخش‌های وسیعی از کشور به حالت تعلیق درآورد.

شرکت هواپیمایی کاتای پسیفیک مستقر در هنگ کنگ روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دارد بیش از ۵۰۰ پرواز خود را به دلیل پیش‌بینی وقوع طوفان سهمگین راگاسا در مرکز مالی چین لغو کند.

سخنگوی این شرکت هواپیمایی در یک کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت: «از ساعت ۶ بعد از ظهر فردا، ۲۳ سپتامبر، پرواز‌های مسافربری کاتای پسیفیک به فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ و از مبدا آن تا از سرگیری پرواز‌ها در طول روز پنجشنبه متوقف خواهد شد.»

در حال حاضر انتظار می‌رود بیش از ۵۰۰ پرواز لغو شود.

منبع: رویترز