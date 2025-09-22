باشگاه خبرنگاران جوان - مجید ملکی دبیرکل فدراسیون ووشو، در خصوص عملکرد تیم ملی ووشو ایران در مسابقات جهانی برزیل، اظهار کرد: باید واقعبین باشیم. آخرین باری که در مسابقات جهانی شرکت کردیم، سال ۲۰۱۹ در شانگهای بود. مسابقات سال ۲۰۲۱ به دلیل کرونا به تعویق افتاد و در نهایت برگزار نشد. ۲۰۲۳ هم آمریکا که میزبان بود روادید نداد و نتوانستیم شرکت کنیم.
وی افزود: پس از آن کشورهایی که نتوانستد در جهانی آمریکا حضور یابند در مسابقات بریکس شرکت کردند که آنجا نتیجه فوق العادهای گرفتیم. پس از ۶ سال دوری از مسابقات قهرمانی جهان در برزیل حضور یافتیم و با وجود تمام مشکلات، درخشان بودیم.
دبیر فدراسیون ووشو ادامه داد: زهرا کیانی نخستین مدال طلای تالوی بانوان در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرد که بسیار ارزشمند بود. در ساندای بانوان، رکورد صد در صد طلا را داشتیم. در آقایان نیز نتایج مناسبی گرفتیم.
ملکی با بیان اینکه رقبا دست و پا بسته نیستند و در این رشته سرمایهگذاری میکنند، افزود: چینیها که مهد ووشو دنیا هستند، سرمایهگذاری عجیبی در این رشته کردهاند. همچنین کشورهای شرق آسیا به اضافه روسیه و مصر بسیار قدرتمند شدهاند.
وی گفت: باید ببینیم ما با چه امکانات و بودجهای با این کشورهای مطرح رقابت میکنیم و باز هم به نتایج درخشانی در رویدادهای مختلف میرسیم. چنانچه با حمایتهای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، زیرساختهای ما مناسبتتر شود، قطعا نتایج بهتری کسب میشود.
دبیر فدراسیون ووشو ادامه داد: روزگاری ووشو با ۱۵ هزار نفر جمعیت همین امکانات را داشت و اکنون که به مرز ۲۰۰ هزار نفر رسیده، همان امکانات قبلی وجود دارد. حتما ووشو نیاز به امکانات و بودجه بهتری دارد.
وی در خصوص در پیش بودن بازیهای کشورهای اسلامی و اینکه چین در این رویداد حضور ندارد، توضیح داد: مصر، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه حریفان اصلی ما در ریاض هستند. هرچند چین نیست، اما نمیتوان سایر رقبا به خصوص مصر را فراموش کنیم. با این حال قول میدهم در این رویداد به نتایج درخشانی برسیم.