مدیر کل دفتر روستایی استانداری گلستان گفت:۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های استان در یک سال گذشته تخصیص داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - ایزدپناه در گنبدکاووس گفت:بخشی از این اعتبارات از محل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بوده و بخشی هم از محل امور سازمان مالیاتی استان بوده است.
وی درباره عمدهترین طرحهای اجرا شده در روستاها در این مدت گفت: زیرسازی آسفالت، پیاده رو سازی، احداث پارک و بوستان روستایی از مهمترین طرحها بوده است.
وی در خصوص طرحهای درآمدزای روستایی گفت: طی تفاهم نامهای که با پست بانک امضا شده است، تسهیلات ارزان قیمت هشت درصد به دهیاریها پرداخت میشود و هر دهیاری که طرح درآمدزا و یا قصد خرید تجهیزات عمرانی داشته باشد میتواند پنج برابر بودجه دهیاری تسهیلات هشت درصد بدون ضامن دریافت کند.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری افزود: در استان طی ۶ ماه گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان پرونده دریافت تسهیلات ارسال شده و مصوبه کمیته ملی تسهیلات اخذ شده است.
وی گفت: عمدهترین طرحهای درآمدزا شامل خرید ماشین آلات عمرانی همچون کامیون، بیل بکو، احداث بازارچه، آب درمانی، اقامتگاه بومیگردی بوده است.