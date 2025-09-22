اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان با حضور در مسجد مکی زاهدان، با خانواده‌های شهدا و مجروحان حادثه ۸ مهر ۱۴۰۱ زاهدان دیدار و گفت‌وگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای شورای راهبردی استان سیستان و بلوچستان شامل حجت‌الاسلام موحدی‌راد رئیس‌کل دادگستری، سردار مرتضوی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی استان به‌همراه جمعی از مقامات امنیتی و انتظامی شب گذشته، یکشنبه‌شب، با حضور در مسجد مکی زاهدان، با خانواده‌های شهدا و مجروحان حادثه ۸ مهر ۱۴۰۱ زاهدان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در این دیدار اظهار داشت: در پی وقوع این حادثه تلخ که به جان‌باختن و مجروح شدن تعدادی از هموطنان منجر شد، رهبر معظم انقلاب پس از دریافت گزارش‌های مستند، دستوراتی قاطع، جامع و راهبردی صادر فرمودند که از جمله آنها می‌توان به تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان، تکریم خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان، لحاظ‌شدن این افراد در زمره خانواده شهدا و ایثارگران و مهمتر از همه، رعایت دقیق و اصولی حق‌الناس نام برد.

وی افزود: در ادامه این فرایند، با استقرار و تشکیل دولت چهاردهم و وفاق ملی و با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، رییس جمهور بر تسریع در رسیدگی همه‌جانبه به این حادثه و التیام آلام بازماندگان تأکید داشت.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با همکاری نهاد‌های مربوطه، شورای تأمین استان، شورای راهبردی، معتمدان محلی و نمایندگان خانواده‌های آسیب‌دیدگان، مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی، حمایتی، قضایی و اجتماعی انجام شد.

بیجار خاطرنشان کرد: در این مسیر، ضمن تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت خسارات و ارائه خدمات حمایتی به خانواده‌های شهدا و مجروحان، واگذاری زمین، ارائه تسهیلات بانکی و بسته‌های حمایتی نیز در دستور کار قرار گرفت، اما آنچه فراتر از ابعاد مادی اهمیت داشت، تلاش برای احیای اعتماد عمومی، تقویت انسجام اجتماعی و حفظ کرامت انسانی در بستر گفت‌وگوی ملی و منطقه‌ای بود.

وی با اشاره به برگزاری ۲ نشست کلان و تأثیرگذار در سیستان و بلوچستان درباره این ابعاد مختلف این حادثه، تصریح کرد: در این جلسه‌ها که با حضور علمای اهل‌سنت و تشیع، معتمدین، بزرگان طوایف و اقشار مختلف مردم برگزار شد، ابعاد حادثه به‌صورت شفاف تشریح و دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری آن به‌صورت مستند مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در یک اقدام نمادین و اخلاق‌مدارانه در مسجد مکی، محلی از سوی بزرگان منطقه تعیین شد تا از مردم عذرخواهی و از آنان برای گذشت، همدلی و حفظ آرامش دعوت به‌عمل آید.

وی سخنان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل‌سنت مسجد مکی اهل‌سنت زاهدان در این جلسه‌ها را مهم و اثرگذار ارزیابی کرد و افزود: مولوی عبدالحمید در این جلسه‌ها بر ضرورت حفظ انسجام، وحدت ملی، امنیت پایدار و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد و با دعوت به آرامش بر خواست تاریخی مردم استان برای همزیستی مسالمت‌آمیز و همراهی با نظام جمهوری اسلامی مهر تأیید زد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: مردم استان، در سال‌های گذشته همواره کنار نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و در مقاطع حساس از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همدلی و وفاداری خود را به اثبات رسانده‌اند، بی‌تردید، این وحدت ارزشمند سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه پایدار استان است.

وی ابراز کرد: امیدواریم با آغاز این فصل نو از همگرایی، زمینه برای رشد همه‌جانبه سیستان و بلوچستان با مشارکت مردم، علما، نخبگان و مسئولان بیش از پیش فراهم شود و دیگر هیچ عاملی نتواند این مسیر وحدت‌آفرین را خدشه‌دار کند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان نیز از تکمیل رسیدگی‌های قضایی و صدور احکام محکومیت برای متهمان حادثه هشتم مهرماه ۱۴۰۱ زاهدان خبر داد و گفت: نیروی انتظامی مجری قانون و مطیع مراجع ذی‌صلاح است.

سردار محمدرضا اسحاقی با اشاره به رسیدگی قضایی به پرونده متهمان حادثه، اعلام کرد: این افراد تحت پیگرد قانونی قرار دارند و احکام محکومیت برای آنان صادر شده است و پلیس نیز مطابق قانون، تابع مراجع ذی‌صلاح است.

وی با گرامیداشت هفته وحدت و میلاد حضرت ختمی‌مرتبت پیامبر اسلام (ص) که به‌تازگی از آن عبور کرده‌ایم به وحدت مثال‌زدنی مردم سیستان و بلوچستان اشاره و اضافه کرد: اتحاد و همبستگی مردم بلوچ، شیعه، سنی، کرد و عرب سرمایه‌ای بزرگ برای امنیت و انسجام ملی است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان صبوری، ایثار و گذشت مردم استان را ستود و عنوان کرد: این روحیه در تمام نقاط سیستان و بلوچستان جاری است و همگان از آن الگو می‌گیرند.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به رشادت‌های مردم ایران در برابر هجمه نظام استکباری اشاره کرد و گفت: همدلی امروز مردم در مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از مظلومان، برگ زرینی در تاریخ ایثار و مقاومت است.

سردار اسحاقی خدمتگزاری به مردم را بزرگ‌ترین افتخار نیروی انتظامی دانست و تصریح کرد: پلیس، خود را خادم مردم خوب و خون‌گرم سیستان و بلوچستان می‌داند و در اجرای احکام قانونی، با نهایت دقت و مسئولیت‌پذیری عمل می‌کند.

وی از تلاش‌های علمای دینی به‌ویژه مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی و مجموعه دارالعلوم در ایجاد فضای وحدت و همدلی طی ماه‌های گذشته قدردانی کرد و گفت: این تلاش‌ها نقش مهمی در آرام‌سازی فضا و تقویت انسجام اجتماعی داشته است.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی نیز با ابراز احترام به مقام شامخ شهدا و دلجویی از بازماندگان، خواستار رسیدگی به خواسته‌های این خانواده‌ها با دقت، سرعت و صداقت شد و با اشاره به برخی کم‌توجهی‌ها در روند پیگیری مطالبات مردمی افزود: اگر در روند احترام‌گزاری یا رسیدگی به مسائل، کوتاهی صورت گرفته است، از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم.

امام جمعه مسجد مکی اهل‌سنت زاهدان تصریح کرد: هدف اصلی ما حفظ امنیت، احترام به مردم و پیگیری واقعیت‌ها با پرهیز از حاشیه‌سازی است. روشن شدن حقیقت وقایع، مطالبه‌ای عمومی و مورد تأکید مردم سیستان و بلوچستان است.

وی با یادآوری بنقش سازنده بزرگان، ریش‌سفیدان و معتمدان محلی در حل مسائل اجتماعی عنوان کرد: راه‌حل‌های بومی و استفاده از رسوم فرهنگی، در بسیاری موارد مؤثر واقع شده است و می‌تواند به تسلی خاطر بازماندگان کمک کند. اگر اشتباهی رخ داده است، باید با شهامت پذیرفته و با صداقت از مردم پوزش خواسته شود؛ هیچ فرد یا نهادی نباید خود را مبرا از خطا بداند.

مولوی اسماعیل‌زهی با اشاره به همکاری دادگستری سیستان و بلوچستان و برخی نهاد‌های دولتی در حل پرونده‌های مربوط به وقایع گذشته، گفت: تلاش شده است از ظرفیت‌های محلی برای رسیدگی به این پرونده‌ها استفاده شود و در مواردی، نتایج مثبت و سازنده‌ای نیز حاصل شده است.

امام جمعه مسجد مکی اهل‌سنت زاهدان با ابراز امیدواری نسبت به کاهش تنش‌ها در سیستان و بلوچستان؛ بر لزوم وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید و اضافه کرد: امنیت استان زمانی پایدار می‌ماند که صدای مردم شنیده و مطالبات آنان جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه حرمت مردم به‌ویژه خانواده شهدا باید حفظ شود، اظهار داشت: مردم ما نجیب هستند و چیزی جز شنیدن صدای حق‌طلبی و اجرای عدالت نمی‌خواهند.

مولوی اسماعیل‌زهی با قدردانی از حضور مسئولان استانی و اعضای شوراها، خواستار آن شد که مسئولان، صدای مردم را به گوش تصمیم‌گیران کشور برسانند و در پیگیری منافع مردم، کوتاهی نکنند.

