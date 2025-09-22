بر اساس یک مطالعه علمی، حدود ۵۳ درصد افراد بالای ۱۸ سال در شهرستان شهرکرد در مصرف دارو احتیاط نکردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - سقایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در یک تحقیق علمی، مصرف خودسرانه دارو در افراد بالای بالای ۱۸ سال شهرستان شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت.



وی گفت: نتایج این مطالعه نشان داد حدود ۵۳ درصد افراد بالای ۱۸ سال با مصرف خودسرانه دارو، سلامت خود را به خطر می اندازند.



سقایی اضافه کرد: آنتی بیوتیک ها، مسکن ها، داروهای کنترل علایم سرماخوردگی و عفونتهای تنفسی بیشترین داروهایی هستند که به صورت خودسرانه مصرف شده اند.



وی گفت: اطلاعات نادرست و غیرعلمی در فضای مجازی یکی از علت های تمایل یه خوددرمانی است.



وی توصیه کرد: مردم برای تشخیص بیماری و مصرف دارو باید به مراکز خدمات جامع سلامت، پزشکان عمومی، متخصصان و کلینیک ها مراجعه کنند.



