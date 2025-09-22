باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال تهران در پی سلسله اتفاقات اخیر و اظهارات جنجالی برخی بازیکنان، چهار نفر از بازیکنان خود را به کمیته انضباطی این باشگاه دعوت کرد. این تصمیم با هدف حفظ نظم و انضباط تیم و بررسی عملکرد بازیکنان اتخاذ شده است.
آرمین سهرابیان، هافبک استقلال، یکی از بازیکنان دعوتشده است که پیشتر به دلیل اظهاراتش در پایان دیدار با الوصل مورد توجه قرار گرفت. این بازیکن پس از شکست سنگین ۷ بر یک تیمش مقابل نماینده امارات، انتقادهایی نسبت به دروازهبان تیم مطرح کرد که باشگاه را مجبور به ورود رسمی به ماجرا کرد. سهرابیان همچنین در دیدار با پیکان در لیست بازیکنان استقلال حضور نداشت.
عارف آقاسی، مدافع استقلال، نیز به دلیل اظهارات جنجالی خود در پایان دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان به کمیته انضباطی احضار شد. این بازیکن پس از اشتباه فاحش در گل دوم پیکان، در گفتوگو با رسانهها و هواداران صحبتهایی مطرح کرد که باشگاه آن را مغایر با سیاستهای تیم دانست.
رامین رضاییان، دیگر بازیکن احضار شده، به دلیل دریافت کارت قرمز در جریان دیدار مقابل استقلال خوزستان و رفتارهای جنجالی در زمین، تحت بررسی انضباطی قرار گرفته است. باشگاه استقلال با تأکید بر رعایت نظم در مسابقات و جلوگیری از رفتارهای خارج از چارچوب قانونی و اخلاقی، این موضوع را دنبال خواهد کرد.
محمدرضا آزادی، هافبک استقلال، نیز به کمیته انضباطی دعوت شد. او پس از اولین تمرین تیم پس از دیدار با الوصل، اظهاراتی مطرح کرد که در آن بازیکنان خارجی تیم را عامل نتایج ضعیف استقلال دانسته بود. این صحبتها با واکنش باشگاه مواجه شد و بررسی آن در دستور کار قرار گرفت.
باشگاه استقلال پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل عملکرد ضعیف تیم مقابل الوصل، کادرفنی و بازیکنان با جریمههایی مواجه خواهند شد و علاوه بر جریمه دستهجمعی، به احتمال زیاد این چهار بازیکن جریمههای انفرادی نیز دریافت خواهند کرد. همچنین، ریکاردو ساپینتو تصمیم گرفته تا زمان تعیین و تکلیف عارف آقاسی، اجازه حضور او در تمرینات تیم داده نشود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که استقلال در هفتههای اخیر با چالشهای فنی و انضباطی مواجه بوده است. کادر فنی در تلاش است تا تیم را به شرایط مطلوب بازگرداند و بازیکنان را به رعایت قوانین باشگاه و حمایت از یکدیگر ترغیب کند، تا روند آمادهسازی استقلال برای رقابتهای لیگ برتر و آسیایی با کمترین اختلال ادامه یابد.