معاون گردشگری استان اردبیل از برگزاری دومین جشنواره سیب مشگین‌شهر و دومین جشنواره گردوی ثمرین در آخر هفته جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی نجارقابل گفت: دومین جشنواره ملی سیب مشگین‌شهر روز جمعه ۴ مهرماه در منطقه نمونه گردشگری خیاو تا گردولی این شهرستان برگزار می‌شود.

او افزود: همچنین در همان روز دومین جشنواره گردوی ثمرین در شهرستان اردبیل با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری این منطقه از استان برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تاکید کرد: این جشنواره‌ها با برپایی غرفه‌های عرضه محصولات بومی، صنایع‌دستی و غذا‌های سنتی و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و بازی‌های بومی و محلی همراه خواهد بود.

نجارقابل ادامه داد: جشنواره‌های متعددی در مناطق مختلف استان با توجه به ظرفیت‌های این مناطق برنامه‌ریزی شده و هدف از برگزاری این رویداد‌ها معرفی ظرفیت‌های گردشگری، احیای آیین‌های کهن و ایجاد شور و نشاط اجتماعی است.

منبع: میراث فرهنگی

برچسب ها: جشنواره سیب ، جشنواره گردو ، صنایع دستی ، غذاهای سنتی ، ایجاد شور و نشاط اجتماعی
