باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ارسلان صبح زاهدی، فرمانده انتظامی لنگرود گفت: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری و خسارت با خدمات غیرمجاز پزشکی در یک منزل مسکونی در این شهر، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ موبندان قرار گرفت.

او افزود: در تحقیقات نامحسوس پلیس مشخص شد مردی به همراه همسرش با جعل مدارک پزشکی در بخش دندانپزشکی، به صورت غیرقانونی اقدام به ارائه خدمات دانپزشکی و همچنین تجویز دارو‌های مرتبط برای بیماران می‌کنند.

فرمانده انتظامی لنگرود تصریح کرد: تیم رسیدگی کننده پرونده با هماهنگی مقام قضایی به همراه نماینده سازمان نظام پزشکی وارد عمل شدند و این فرد متخلف به همراه همسرش را در یک منزل مسکونی دستگیر و در بازرسی از محل یونیت دندانپزشکی، تعداد زیادی داروی بی حسی و مواد ترمیم دندان، روکش و سایر ادوات و تجهیزات دندانپزشکی کشف کردند.

به گفته سرهنگ صبح زاهدی، متهمان ۵۱ و ۳۸ ساله این پرونده به اتهام مداخله در امور پزشکی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان