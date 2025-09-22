رئیس جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: امدادگران با روحیه ایثار و همدلی رزمندگان دفاع مقدس، آماده خدمت‌رسانی سریع و موثر به مردم در بحران‌ها هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در پیامی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: هفته دفاع مقدس، یادآور روز‌هایی است که ایمان، شجاعت و غیرت، تاریخ ایران را متحول ساخت و ملتی را در مسیر عزت و استقلال قرار داد. در این ایام، مردان و زنانی از جنس نور و ایثار، جان خویش را در طبق اخلاص گذاشتند و با خون خود، نهال امنیت و آرامش را در این سرزمین آبیاری کردند. امروز ما در جمعیت هلال‌احمر، ادامه‌دهنده همان فرهنگ ایثار و خدمتیم. روحیه فداکاری امدادگران ما برگرفته از همان جهاد عاشقانه رزمندگان است.

آنان که در جبهه‌های جنگ، از جان خویش گذشتند، امروز الهام‌بخش همه امدادگرانی هستند که در صحنه‌های حوادث و بحران‌ها، بی‌هیچ چشم‌داشتی تنها به رضای خداوند می‌اندیشند و با شعار خدمت بی‌منت آرامش‌بخش دل‌های داغ‌دیده می‌شوند.

دفاع مقدس برای ما تنها یاد گذشته نیست؛ بلکه چراغی است که راه آینده را روشن می‌کند. همان‌گونه که رزمندگان با وحدت، همدلی و توکل بر خدا توانستند بر دشمن پیروز شوند، امروز نیز ما برای مقابله با بحران‌ها و تهدید‌های نوظهور نیازمند همان همبستگی هستیم.

جمعیت هلال‌احمر با تکیه بر جوانان مؤمن و داوطلبان پرشور، با هم‌افزایی همه ظرفیت‌های ملی، و با هماهنگی کامل با دستگاه‌های مسئول، تلاش می‌کند که در هر حادثه و بلایا، از زلزله و سیل گرفته تا مأموریت‌های بین‌المللی، نخستین نیروی حاضر و آخرین نیروی خارج‌شونده از میدان باشد.

این هفته فرصتی است تا یادآور شویم که امروز میدان جهاد ما، میدان نجات جان انسان‌هاست. هر عملیات امداد و نجات، هر پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی، هر لحظه حضور امدادگر در دل حادثه، ادامه همان دفاع مقدس است. جوانان و داوطلبان ما، با شور حسینی، به استقبال خطر می‌روند تا لبخند را به لبان مردم بازگردانند.

در این ایام مقدس، یاد و خاطره همه شهیدان دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای گمنام امدادگر را گرامی می‌داریم و با خانواده‌های معظم شهدا تجدید میثاق می‌کنیم که مسیر نورانی‌شان را با قدرت ادامه خواهیم داد.

از خداوند بزرگ مسئلت دارم که ما را در این راه مقدس ثابت‌قدم بدارد و توفیق دهد که همچون گذشته در عرصه‌های امداد و نجات، بهداشت و درمان، جوانان و داوطلبان و خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران و جهان، سربلند و پیشگام باشیم.

برچسب ها: هلال احمر ، دفاع مقدس
