باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مراسم رونمایی از مجموعه «مستند رادیویی شهدای دفاع مقدس ۲» با حضور علی بخشیزاده معاون صدا، مدیران رسانه ملی، خانواده شهدا و مهمانان نظامی و فرهنگی در استودیوی هشت ساختمان شهدا برگزار شد.
معاون صدا درباره جنگهای تحمیلی که در طول سال علیه کشورمان صورت گرفته، گفت: در چهل و اندی سال پیش رژیم صدام با همکاری امریکای جنایتکار تصمیم گرفت جنگی را بر کشور تحمیل کند، که برای ما دفاع مقدس نورانی هشت ساله رقم خورد. ما در حالی این روز را گرامی میداریم که شاهد بودم دشمن جنگ نیابتی دیگر را با همکاری رژیم صهیونیستی شروع کرد، تا بر کشورمان دستاندازی کند. قرآن میفرماید:ای اهل ایمان وای کسانی که دلهایتان را برای حرف خدا آماده کردهاید، نعمت خدا را بر خود یاد آورید و وقتی قومی به مملکت و نوامیس شما دست درازی کرد، بدانید که خدا دست آنها را در رسیدن به شما قطع خواهد کرد. این آیه توضیحدهنده دو عملیاتی است، که علیه کشور صورت گرفت.
بخشیزاده با بیان اینکه آنها برای این دو جنگ تحمیلی تمام محاسبات را روی کاغذ کرده بودند و گفته بودند الان وقت ضرب شست زدن است، افزود: آنها همه چیز را در نظر گرفته بودند، جزء خدا. اما نقشههایشان درهم پیچید. تمام زحمات چند صد شبکه رادیویی و تلویزیونی که علیه ما کار میکردند، نقش بر آب شد. وقتی ترامپ تهدید کرد، دیدید که هر کاری که از دست مردم بر میآمد انجام میدادند. من دست تک تک همکارانم را در رادیو میبوسم.
وی با اشاره به تلاش گوینده رادیو آوا که در زمان جنگ تحمیلی تصمیم گرفت استودیو را ترک نکند، گفت: وقتی من تصمیم داشتم در زمان جنگ خانم حسینیان را از استودیو خارج کنم، ایشان گفت من پشت مسلسل هستم؛ چرا میخواهید مرا از استودیو خارج کنید؟ اگرچه دشمن برای ما زحمت ایجاد میکند، ولی بداند که آرزوی خود را به گور میبرد و انقلاب و ایستادگی مردم درهم نخواهد شکست.
معاون صدا با اشاره به تولید مستند پیرامون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: فقط در حوزه مستند رادیویی بیش از ۱۰۰ اثر تولید شده، که فقط کافی است تصویرسازی صورت بگیرد. خداروشکر دست بچههای رادیو از لحاظ پشتوانه پژوهشی پر است.
در ادامه از خانواده شهید نیما رجبپور، شهید رسانه ملی تجلیل شد و همسر شهید در سخنانی کوتاه گفت: نیمای من عاشق رهبری بود، عاشق مردم بود، عاشق خدا و اهل بیت (ع) بود. او عشقش را ثابت کرد. امیدوارم من و شما هم راه نیما را ادامه بدهیم.
حجتالاسلام و المسلمین سید رمضان موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید به ذکر نکاتی درباره ثبت و ضبط وقایع تاریخی پرداخت و گفت: اگر بنا باشد وقایع تاریخی به خوبی ثبت و ضبط شود، باید سه مولفه اصلی را در نظر گرفت. اول اینکه حادثه تاریخی را به خوبی نقل و تبیین کنیم. نکته دوم این است که باید بر اساس دادههای نقل شده وقایع را مورد مطالعه قرار داد و حوادث پیرامونی را نقد و بررسی کرد و نکته سوم نتیجه گیری درست است. کار ارزشمند معاونت صدا تولید مستندهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود، که میتواند به خوبی حوادث ۱۲ روزه را نقل کند. چراکه راویان در بطن رویداد بودند. چون آنها در صحنه بودند، به خوبی میتوانند حادثه را نقل کنند. آنچه در رادیو تولید شده میتواند منبعی برای نسلهای بعدی قرار بگیرد.