باشگاه خبرنگاران_ سیده نسترن حسن آبادی؛ فخرموسوی مدیرکل حوزه ریاست روابط عمومی و هماهنگی امور مجلس و استانهای دانشگاه ملی مهارت با تشریح برنامههای توسعهای دانشگاه ملی مهارت گفت: بودجه این دانشگاه با حمایت نمایندگان مجلس از ۳۲ هزار به ۷۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ اما برای جبران عقبماندگیها نیازمند استمرار تخصیص اعتبارات در یک بازه ۳۰ ساله هستیم.
فخرموسوی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد آموزشهای دانشگاه ملی مهارت کارگاهی است، تأکید کرد: تقویت تجهیزات آموزشی و حمایت از تغذیه دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد و در استان صنعتی سمنان، ارتباط دانشگاه و صنعت بیش از پیش تقویت خواهد شد.
وی نقد سازنده را عامل پیشرفت دانست و گفت: گفتوگوی مستقیم میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند، اما تخریب در فضای مجازی تنها مانع موفقیت است.
وی همچنین ارتقای خدمات رفاهی کارکنان را از برنامههای جدی دانشگاه عنوان کرد و افزود: تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس، مسیر تقویت بودجه را هموار کرده و توجه به فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در مراکز دانشگاه ملی مهارت باید در اولویت قرار گیرد.
در ادامه، حجتالاسلام کهساری مسوول نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاههای استان سمنان گفت:دانشگاه ملی مهارت بهواسطه ارتباط نزدیک با صنعت و نیاز بازار کار، زمینه اشتغال گسترده دانشآموختگان را فراهم کرده است.