باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ـ قاسم خورشیدی مدیر جهاد کشاورزی باغملک گفت: برداشت محصول انار از سطح ۵۵۳ هکتار از باغات شهرستان باغملک در شرق خوزستان از دهه دوم شهریور آغاز شده است و تا پایان مهرماه امسال ادامه خواهد داشت.
او افزود: پیش بینی میشود از هر هکتار ۲۵ تا ۳۰ تن و در مجموع ۱۳هزار و ۸۲۵ تن محصول انار از انارستان شهرستان باغملک برداشت و به بازار عرضه شود.
مدیر جهاد کشاورزی باغملک می گوید: بخشی از انار برداشت شده این شهرستان پس از فرآوری به صورت رب انار و حدود ۳۰ درصد از آن به صورت انار ناردون وارد بازار خواهد شد .