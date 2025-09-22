مدیر جهاد کشاورزی باغ‌ملک گفت: برداشت انار از سطح باغ‌های این شهرستان از دهه دوم شهریورماه آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ـ قاسم خورشیدی مدیر جهاد کشاورزی باغ‌ملک گفت: برداشت محصول انار از سطح ۵۵۳ هکتار از باغات  شهرستان باغ‌ملک در شرق خوزستان  از دهه دوم شهریور آغاز شده است و تا پایان مهرماه امسال ادامه خواهد داشت.

او افزود: پیش بینی می‌شود از هر هکتار ۲۵ تا ۳۰ تن و در مجموع ۱۳هزار و ۸۲۵ تن محصول انار از انارستان شهرستان باغملک برداشت و به بازار عرضه شود.

مدیر جهاد کشاورزی باغ‌ملک می گوید: بخشی از انار برداشت شده این شهرستان پس از فرآوری به صورت رب انار و حدود ۳۰ درصد از آن به صورت انار ناردون وارد بازار خواهد شد .

