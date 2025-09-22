معاون اجرایی رئیس جمهور در جریان سفر به استان قم یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی را افتتاح کرد و کلنگ ساخت نیروگاه خورشیدی۵۳ مگاواتی را در این استان برزمین زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری صبح امروز وارد استان قم شد و مورد استقبال اکبر بهنام‌جو، استاندار قم قرار گرفت.

در ادامه برنامه‌های این سفر، یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در استان قم با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور افتتاح و پس از آن عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی۵۳ مگاواتی استان قم آغاز شد.

محمدجعفر قائم‌پناه ناترازی انرژی را از چالش‌های اساسی کشور دانست و تصریح کرد: رئیس جمهور در نظر دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر را به چرخه تولید کشور بیفزاید تا این مشکل برطرف شود.

وی با اشاره به افتتاح یک واحد ۱۰ مگاواتی انرژی خورشیدی توسط بخش خصوصی در قم، افزود: این پروژه نمونه‌ای از همکاری موفق دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های پاک است.

قائم‌پناه همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی یک نیروگاه خورشیدی ۵۳ مگاواتی در قم، گفت: با تکمیل این طرح‌ها و توسعه ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر، گام مهمی در مسیر رفع ناترازی انرژی و تقویت امنیت انرژی کشور برداشته خواهد شد.