باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت اله مهدیخانی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان قزوین گفت: بنابر هشدار زرد صادره از اداره کل هواشناسی استان، از صبح روز سه شنبه یکم مهرماه تا پایان وقت روز چهارشنبه دوم مهرماه در تمام سطح استان شاهد رعد و برق، بادهای لحظهای شدید، مه و بارشهای رگباری بالاخص در ارتفاعات ونیز کاهش دما خواهیم بود.
مهدیخانی افزود: مردم در روزهای مذکور به کوهپایهها و مناطق مرتفع وحاشیه رودخانهها نروند تا در معرض برخورد صاعقه و سیلاب احتمالی قرار نگیرند.
این مسئول ادامه داد:از هم استانیها تقاضا میکنیم هشدارها را جدی بگیرند و نسبت به استحکام سازههای موقت، گلخانه ها، سقفهای کاذب، داربست اقدام کنند.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان قزوین گفت: کشاورزان استان نسبت به جمع آوری محصولات زراعی و باغی مخصوصا صیفی جات و انگور اقدام کنند.
مریم بهروزی کارشناس هواشناسی استان قزوین هم گفت: وزش باد در شهرهای کوهین، تاکستان و بوئینزهرا محسوستر خواهد بود. همچنین، برای ارتفاعات شمالی استان، احتمال بارشهای رگباری باران در ساعات بعد از ظهر و عصر پیشبینی میشود.
وی با اشاره به روند کاهشی دما تا روز سهشنبه، از دانشآموزان خواست با توجه به آغاز سال تحصیلی و کاهش دما، حتماً لباس مناسب به تن کنند.
به گفته بهروزی، از بامداد سهشنبه تا ظهر چهارشنبه نیز گذر موج حاصل از سامانه بارشی باعث افزایش ابر در منطقه خواهد شد. به طور خاص، عصر سهشنبه در برخی مناطق استان، احتمال وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد لحظهای شدید وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان قزوین پیشبینی کرد: روند افزایش نسبی دما از روز چهارشنبه تا پایان هفته آغاز شود.
این مسئول گفت: شب گذشته، سردترین نقطه استان ایستگاه آوج با دمای ۳ درجه بود و کمینه دمای شهر قزوین هم ۹ درجه گزارش شد.