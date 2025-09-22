باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد با تأکید بر استمرار صادرات نفت ایران، گفت: با وجود همه مشکلات، تحریم‌ها و فشار‌های موجود، صادرات نفت ایران همانند گذشته با روش‌ها و میزان مناسبی در حال انجام است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به اتخاذ روش‌های متنوع برای فروش نفت، افزود: بر اساس رهنمود‌ها و توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره تنوع‌بخشی به بازار‌های فروش نفت، اقدامات مؤثری انجام شده است و از این بابت هیچ خسران و ضرری به کشور وارد نشده است. حاشیه‌های مطرح‌شده در فضای مجازی در این باره نیز بی‌اساس است و آنها را تکذیب می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت تضمین‌کننده استمرار صادرات است، اظهار کرد: تمام توان خود را به‌کار بسته‌ایم تا با وجود همه تنگنا‌ها و محدودیت‌ها، فروش و صادرات نفت کشور ادامه یابد و چراغ اقتصاد ایران روشن بماند.

بورد از همراهی نمایندگان ملت در حمایت از صنعت نفت قدردانی کرد و گفت: همدلی و همراهی ارکان مختلف کشور، پشتوانه بزرگی برای تداوم خدمت‌رسانی صنعت نفت به اقتصاد ملی است.

منبع: صداوسیما