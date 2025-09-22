باشگاه خبرنگاران جوان _ آیتالله مصطفی محامی روز دوشنبه در دیدار فرمانده و جمعی از معاونان قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۸ زرهی سیستان و بلوچستان گفت: همچنین باید همواره دعا کنیم که سایه مقتدرانه و حکیمانه رهبری بر سر کشور باقی بماند.
امام جمعه زاهدان با بیان اینکه رهبری امام خمینی ره) عامل اصلی پیروزی در دفاع مقدس بود، گفت: ایمان و حضور مردم رمز پایداری انقلاب اسلامی شد.
وی با اشاره به حوادث ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی، بیان کرد: در برابر همه آن فتنهها، کودتاها، ترورها و در نهایت جنگ، خداوند خواست ایران اسلامی حفظ شود و یکی از اسباب پیروزی ما، رهبری حضرت امام خمینی (ره) بود که با فهم، بصیرت، شجاعت و صلابت خود تبلور بسیاری از ارزشها و رهبری الهی را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: ایمان مردم به خدا، اسلام، انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب باعث شد امام را با جان و دل بپذیرند، مردم به خدا توکل داشتند و به صحنه آمدند.
امام جمعه زاهدان با بیان اینکه ارتش و سپاه مانند ۲ بازو برای دفاع عمل کردند، تصریح کرد: کسانی که میخواستند یکهفتهای تهران را بگیرند، هشت سال پشت مرزها ماندند و یک وجب از خاک کشورمان را نتوانستند بگیرند.
آیت الله محامی اظهار کرد: دشمنان تحت تأثیر تبلیغات دروغین خود تصور میکردند که میتوانند با ایجاد آشوب، مردم را علیه نظام تحریک کنند، اما بار دیگر با تدبیر رهبر معظم انقلاب، حضور مردم و تلاش نیروهای نظامی نقشههای آنان با شکست مواجه شد و نتیجه مقاومت ملت، پیروزی بود.
وی، رمز پیروزی ملت ایران را در حفظ و تقویت توان دفاعی و حضور مردم دانست و تصریح کرد: نیروهای نظامی اعم از ارتش و سپاه باید روز به روز در زمینه نیروی انسانی، آموزش، مهارت و تجهیزات تقویت شوند، گرچه دشمنان از تجهیزات پیشرفته برخوردارند، اما ابتکارات نیروهای ایرانی بارها موجب ناکارآمدی ابزارهای آنان شده است.
وی با اشاره به مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در حوادث اخیر، گفت: دشمن تصور میکرد با شهادت فرماندهان ارشد نظامی، کشور دچار آشوب میشود، اما رهبر معظم انقلاب در کوتاهترین زمان جانشینان را منصوب کردند و مدیریت میدانی را بر عهده گرفتند؛ اقدامی که دشمن حتی تصور آن را هم نمیکرد.
امام جمعه زاهدان همچنین بر نقش مردم در خنثیسازی توطئههای دشمن تأکید کرد و افزود: برخلاف تبلیغات رسانههای معاند که مردم را به آشوب فرا میخواندند، ملت ایران در جشنهای ملی و مذهبی از جمله غدیر با حضوری میلیونی در صحنه ظاهر شدند و نقشه دشمن را ناکام گذاشتند، در استان سیستان و بلوچستان نیز مردم با حضور گسترده پای کار انقلاب آمدند.
منبع دفتر امام جمعه زاهدان