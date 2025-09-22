باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، اختلافات در داخل ائتلاف حاکم اسرائیل بر سر چگونگی واکنش به موج به رسمیت شناختن بین‌المللی کشور فلسطین افزایش یافته است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی روز یکشنبه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اوایل امروز جلسه‌ای فوری را بدون حضور وزیر امنیت داخلی، ایتامار بن گویر و وزیر دارایی برای بررسی واکنش اسرائیل به تصمیمات کشور‌های غربی تشکیل داد.

به گفته منابع سیاسی ناشناس که این رسانه به آنها استناد کرده است، متحدان بن گویر این اقدام را تلاشی برای تعدیل درخواست‌ها برای گسترش حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری می‌دانند. آنها و دیگر چهره‌های راست افراطی در حال اعمال اقدامات سختگیرانه‌تر از جمله تسریع برنامه‌های الحاق و برچیدن تشکیلات خودگردان فلسطین هستند.

با این حال، گفته می‌شود نتانیاهو رویکردی محتاطانه‌تر را ترجیح می‌دهد که هدف آن حفظ ثبات ائتلاف و جلوگیری از پیامد‌های دیپلماتیک بیشتر است.

طبق گزارش‌ها، او در این جلسه بر اهمیت هماهنگی نزدیک با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شکل‌دهی به واکنش اسرائیل تأکید کرد.

روز یکشنبه، انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال از به رسمیت شناختن فلسطین خبر دادند و تعداد کل کشور‌های عضو سازمان ملل که این گام را برداشته‌اند به ۱۵۳ کشور از ۱۹۳ کشور رسید.

یازده کشور دیگر - از جمله مالت، لوکزامبورگ، فرانسه، بلژیک و ارمنستان - برنامه‌هایی را برای به رسمیت شناختن فلسطین در هشتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در این ماه در نیویورک اعلام کردند؛ جایی که رهبران جهان روز دوشنبه برای بحث در سطح بالا تشکیل جلسه خواهند داد.

منبع: آناتولی