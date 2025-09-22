جشن شکوفه‌ها با حضور ۵۶ هزار نوآموز پایه اول ابتدایی صبح امروز در آذربایجان شرقی برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی در سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ گفت: تعداد کل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی حدود ۳۹۹ هزار نفر است که از این تعداد ۵۶ هزار نفر را نوآموزان پایه اول ابتدایی تشکیل می‌دهند و سه هزار و ۸۶۲ مدرسه ابتدایی شهری و روستایی در قالب ۱۹ هزار و ۱۳۸ کلاس درس پذیرای دانش‌آموزان عزیز خواهند بود.

وی گفت: زنگ مهر و مقاومت همزمان با یکم مهر و روز بازگشایی مدارس فردا سه‌شنبه راس ساعت ۸ صبح در مدارس سراسر آذربایجان شرقی و به طور نمادین در دبیرستان باقرالعلوم ناحیه یک تبریز واقع در خیابان خاقانی نواخته خواهد شد.

صادقی گفت: در ادامه برنامه‌های بازگشایی مدارس زنگ نماز در مدرسه علی بن ابی طالب (ع) ناحیه ۴ تبریز با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی نواخته شده و نماز جماعت با حضور دانش‌آموزان و همکاران و عوامل مدرسه برپا خواهد شد.

وی با تبیین وضعیت نیروی انسانی در مقطع ابتدایی خاطرنشان کرد: مدارس ابتدایی در سال تحصیلی پیش رو کار خود را با فعالیت یک هزار و ۳۷۱ مدیر آموزگار، یک هزار و ۷۰۰ معاون و بیش از ۱۰ هزار آموزگار ابتدایی آغاز می‌کنند و همچنین در راستای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل و افزایش نرخ پوشش تحصیلی ۵۴ مدرسه با یک دانش‌آموز و یک معلم در سراسر استان فعال هستند.

صادقی همچنین تعداد دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در استان آذربایجان شرقی را ۱۹۱ هزار دانش آموز اعلام کرد و گفت: این تعداد دانش‌آموز در یک هزار و ۶۱۳ مدرسه که یک هزار و ۳۰۲ مورد از آنها دولتی و ۳۱۱ مورد از آنها غیردولتی است مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی از تحصیل ۱۵۴ هزار دانش‌آموز در مقطع متوسطه در رشته‌های نظری، فنی و کاردانش در ۶۵۳ مدرسه نظری، ۱۷۸ مدرسه فنی و ۲۱۲ مدرسه کار دانش خبر داد و افزود: ۸۹ هزار نفر از این تعداد را دانش‌آموزان رشته‌های نظری تشکیل می‌دهند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، جشن شکوفه ها
