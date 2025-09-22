طب سنتی نگاه ویژه‌ای به گیاه نعنا برای مقابله با بیماری‌ها دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طب سنتی نگاه ویژه‌ای به گیاه نعنا برای مقابله با بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرماخوردگی و سرطان دارد که برنامه طبیب آن را مورد بررسی قرار داده است.

برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان بیماری
