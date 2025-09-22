در جریان اعتراضات علیه فساد در مانیل یک نفر کشته و ۲۱۶ نفر دیگر دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - در جریان اعتراضات روز یکشنبه علیه فساد در مانیل، پایتخت فیلیپین یک نفر کشته و ۲۱۶ نفر دیگر از جمله ۸۹ نوجوان دستگیر شدند، در حالی که بیش از ۹۰ افسر پلیس زخمی شدند.

به گفته دفتر ارتباطات ریاست جمهوری فیلیپین، وزارت بهداشت اعلام کرد که ۴۸ نفر زخمی پس از درگیری بین معترضان و پلیس در خیابان مندیولا به بیمارستان منتقل شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که یک مرد ناشناس پس از جراحت ناشی از چاقو، هنگام ورود جان خود را از دست داده است. با این حال، وزارت کشور و دولت محلی و پلیس ملی فیلیپین چاقو خوردن معترضان را تکذیب کردند.

به گزارش خبرگزاری دولتی فیلیپین، برخی از افسران پلیس به شدت زخمی شدند. همچنین یک هتل زنجیره‌ای ارزان‌قیمت غارت شد، موتورسیکلت‌ها به آتش کشیده شدند و املاک شهری در جریان اعتراضات تخریب شدند.

هزاران نفر روز یکشنبه در مانیل، پایتخت فیلیپین تجمع کردند تا خشم خود را نسبت به فساد ادعایی ابراز کنند و برخی از معترضان با پلیس درگیر شدند. به گفته یکی از برگزارکنندگان، حدود ۸۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.

تجمعات پس از کشف کلاهبرداری گسترده در حدود ۹۸۵۵ پروژه کنترل سیل به ارزش بیش از ۵۴۵ میلیارد پزو (۹.۵ میلیارد دلار) آغاز شد.

معترضان خواستار پاسخگویی در مورد فساد ادعایی در پروژه‌های کنترل سیل و از سوی سیاستمداران فاسد، انتشار بیانیه‌هایی در مورد دارایی‌ها، بدهی‌ها و دارایی خالص همه مقامات دولتی شدند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تظاهرات ، فیلیپین
خبرهای مرتبط
تعطیلی ۳۶ ساعته فرودگاه هنگ کنگ به دلیل ابرطوفان راگاسا
سامانه موشکی تایفون آمریکا در ژاپن رقابت تسلیحاتی در آسیا را تشدید می‌کند
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
انتخابات پارلمانی سوریه نیمه مهرماه برگزار می‌شود
واکنش یونیسف به شهادت سه کودک در جنوب لبنان
زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر نزدیک سواحل یونان رخ داد
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
آخرین اخبار
آلمان: تشکیل یک کشور فلسطینی هدف ماست
یک کشته و ۲۱۶ بازداشتی در تظاهرات گسترده علیه فساد در فیلیپین
آغاز طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری به الکترونیکی برای افغان‌های مقیم ایران
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
تعطیلی ۳۶ ساعته فرودگاه هنگ کنگ به دلیل ابرطوفان راگاسا
قطر از به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد
هشدار مقامات اروپایی به اسرائیل در مورد طرح‌های الحاق کرانه باختری
شمار کشته‌شدگان انفجار تانکر گاز در مکزیک به ۲۸ نفر رسید
رونمایی از کتاب پیشانی نوشت + فیلم
زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر نزدیک سواحل یونان رخ داد
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
واکنش یونیسف به شهادت سه کودک در جنوب لبنان
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
انتخابات پارلمانی سوریه نیمه مهرماه برگزار می‌شود
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
به رسمیت شناختن کشور فلسطین به چه معناست؟
ادعای رسانه‌های صهیونیستی درباره نزدیک بودن توافق با سوریه
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
واکنش خشم‌آلود بنی گانتس به تصمیم انگلیس، کانادا و استرالیا
خشم تل‌آویو از به رسمیت شناخته شدن فلسطین: کرانه باختری را ضمیمه می‌کنیم
تشکیلات خودگردان: شناسایی کشور فلسطین گامی برگشت‌ناپذیر به سوی راه‌حل دو کشوری است
کرملین: پوتین معتقد به راه حل مسالمت‌آمیز درباره جنگ اوکراین است
انگلیس، استرالیا و کانادا فلسطین را به رسمیت شناختند
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۵۲۸۰ نفر رسید
الجولانی وارد نیویورک شد
کابل از آمریکا می‌خواهد تمامیت ارضی افغانستان را «تهدید» نکند