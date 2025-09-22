در جریان اعتراضات علیه فساد در مانیل یک نفر کشته و ۲۱۶ نفر دیگر دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - در جریان اعتراضات روز یکشنبه علیه فساد در مانیل، پایتخت فیلیپین یک نفر کشته و ۲۱۶ نفر دیگر از جمله ۸۹ نوجوان دستگیر شدند، در حالی که بیش از ۹۰ افسر پلیس زخمی شدند.

به گفته دفتر ارتباطات ریاست جمهوری فیلیپین، وزارت بهداشت اعلام کرد که ۴۸ نفر زخمی پس از درگیری بین معترضان و پلیس در خیابان مندیولا به بیمارستان منتقل شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که یک مرد ناشناس پس از جراحت ناشی از چاقو، هنگام ورود جان خود را از دست داده است. با این حال، وزارت کشور و دولت محلی و پلیس ملی فیلیپین چاقو خوردن معترضان را تکذیب کردند.

به گزارش خبرگزاری دولتی فیلیپین، برخی از افسران پلیس به شدت زخمی شدند. همچنین یک هتل زنجیره‌ای ارزان‌قیمت غارت شد، موتورسیکلت‌ها به آتش کشیده شدند و املاک شهری در جریان اعتراضات تخریب شدند.

هزاران نفر روز یکشنبه در مانیل، پایتخت فیلیپین تجمع کردند تا خشم خود را نسبت به فساد ادعایی ابراز کنند و برخی از معترضان با پلیس درگیر شدند. به گفته یکی از برگزارکنندگان، حدود ۸۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.

تجمعات پس از کشف کلاهبرداری گسترده در حدود ۹۸۵۵ پروژه کنترل سیل به ارزش بیش از ۵۴۵ میلیارد پزو (۹.۵ میلیارد دلار) آغاز شد.

معترضان خواستار پاسخگویی در مورد فساد ادعایی در پروژه‌های کنترل سیل و از سوی سیاستمداران فاسد، انتشار بیانیه‌هایی در مورد دارایی‌ها، بدهی‌ها و دارایی خالص همه مقامات دولتی شدند.

منبع: آناتولی