رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: براثر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری تیبا در محدوده سه راهی رحیم آباد - دانسفهان یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین تقی خانی رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: در محدوده سه راهی رحیم آباد - دانسفهان یک دستگاه خودروسواری تیبا که در مسیر غرب به شرق این محور در حرکت بود پس از ورود به لاین مخالف، از سطح جاده خارج و واژگون شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: دراین سانحه راننده خودرو به علت نبستن کمربند ایمنی، به بیرون پرتاب شد و در دم جان باخت.

به گفته سرهنگ تقی خانی، در این حادثه، یک سرنشین خودرو هم مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شد.

وی، علت وقوع این حادثه را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئن اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین تاکید کرد: رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئن و متناسب با شرایط جاده، کلیه سرنشینان را به استفاده از کمربند ایمنی ملزم کنند.

منبع: پلیس راه قزوین