رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: براثر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری تیبا در محدوده سه راهی رحیم آباد - دانسفهان یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ حسین تقی خانی رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: در محدوده سه راهی رحیم آباد - دانسفهان یک دستگاه خودروسواری تیبا که در مسیر غرب به شرق این محور در حرکت بود پس از ورود به لاین مخالف، از سطح جاده خارج و واژگون شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: دراین سانحه راننده خودرو به علت نبستن کمربند ایمنی، به بیرون پرتاب شد و در دم جان باخت.

به گفته سرهنگ تقی خانی، در این حادثه، یک سرنشین خودرو هم مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شد.

وی، علت وقوع این حادثه را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئن اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین تاکید کرد: رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئن و متناسب با شرایط جاده، کلیه سرنشینان را به استفاده از کمربند ایمنی ملزم کنند.

منبع: پلیس راه قزوین

برچسب ها: حادثه رانندگی ، پلیس راه
خبرهای مرتبط
کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان البرز
پایان ۳ سال فرار متهم پرونده کلاهبرداری ۱۵۰ میلیاردی
برخورد دو خودرو در شهر رازمیان با ۴ مصدوم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز کوچ پاییزه عشایر استان قزوین
اهدای ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین+تصاویر و فیلم
بارش‌های رگباری و کاهش دما در راه استان قزوین
اجرای طرح ملی مشق مهربانی در قزوین+تصاویر و فیلم
اصلاح قانون اراضی و قرارداد‌های یکسان رایگان، راه‌حل مشکلات ثبتی مردم 
واژگونی خودرو سواری با یک فوتی و یک مصدوم
آخرین اخبار
اجرای طرح ملی مشق مهربانی در قزوین+تصاویر و فیلم
اصلاح قانون اراضی و قرارداد‌های یکسان رایگان، راه‌حل مشکلات ثبتی مردم 
اهدای ۹۰۰ بسته تحصیلی به دانش آموزان نیازمند استان قزوین+تصاویر و فیلم
بارش‌های رگباری و کاهش دما در راه استان قزوین
واژگونی خودرو سواری با یک فوتی و یک مصدوم
آغاز کوچ پاییزه عشایر استان قزوین