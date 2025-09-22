باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم رونمایی از پروژه‌های عمرانی ساخت برج‌های نوری و رختکن مرکز ملی فوتبال ایران که صبح امروز - دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴- برگزار شد، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نظام سلطه و آمریکا از هر توفیقی که نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشد، ناراحت می‌شود. مانند دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و کلا در عرصه‌های مختلف ازجمله عرصه ورزش.

وی با اشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در جهان و تشکر از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: این که تیم ملی فوتبال ما به جام جهانی صعود کرده و خلق موفقیت در بخش آقایان و بانوان در فوتبال و نیز موفقیت در سایر رشته‌ها همگی خرسندی و تبریک دارد. روزی که نوجوانان ملی پوش ما تیم فوتبال برزیل را شکست دادند کسی باور نمی‌کرد، اما این نشان از رشد فوتبال ما دارد.

زاکانی ادامه داد: هر چقدر در ورزش هزینه کنیم به سلامت، اخلاق، برجستگی هویت درست و سبک زندگی درست در جامعه کمک می‌کنیم. در واقع خرج کردن در ورزش، سرمایه گذاری است و هزینه نیست، همان‌طور که خرج کردن در حوزه آموزش و پرورش این‌گونه است.

شهردار تهران اضافه کرد: ما در مدیریت شهری خودمان را مکلف می‌دانیم که در خدمت ورزش کشور باشیم، از این جهت ممنون شماییم که چنین فرصتی برای خدمتگزاری خلق کردید.

زاکانی در پایان یادآور شد: از اعضای شورای شهر تشکر می‌کنم که این مسیر خدمتگزاری در مرکز ملی فوتبال ایران را هموار کردند.

در پایان این مراسم پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال ایران به عنوان یار دوازدهم تیم ملی از طرف رئیس فدراسیون فوتبال به شهردار تهران اهدا شد.