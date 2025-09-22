سفارت افغانستان در تهران با همکاری مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران، طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری دست‌نویس به پاسپورت‌های انفرادی الکترونیکی را از ۵ مهر آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سفارت افغانستان در تهران با همکاری مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی ایران، اجرای طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری دست‌نویس به پاسپورت‌های انفرادی الکترونیکی را آغاز کرده است.

این طرح در چارچوب دوازدهمین دوره تمدید اقامت اتباع افغانستان و با هدف تسهیل خدمات کنسولی و افزایش دقت در اسناد هویتی انجام می‌شود.

براساس اطلاعیه رسمی، فرآیند ثبت‌نام، تنظیم مدارک و نوبت‌دهی برای مراجعه به سفارت افغانستان با مجوز مرکز، به دفاتر کفالت واگذار شده است. اتباع واجد شرایط باید از طریق دفاتر کفالت اقدام کرده و برگه نوبت دریافت نمایند.

جزئیات اجرایی طرح به شرح زیر است: تاریخ آغاز طرح از شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ (مطابق با ۵ میزان) خواهد بود. مشمولین این طرح، دارندگان پاسپورت‌های خانواری دست‌نویس هستند که آخرین تمدید اقامت‌شان تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ معتبر باشد. اتباعی که در حال طی مراحل اداری تمدید اقامت هستند، پس از دریافت پاسپورت جدید باید به دفاتر کفالت مراجعه کنند. تحویل پاسپورت‌ها تا پایان مهر ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

اتباع ساکن استان تهران نخستین گروه مشمول اجرای طرح هستند؛ اجرای طرح در سایر استان‌ها به‌زودی آغاز و اطلاع‌رسانی خواهد شد. تعرفه خدمات دفاتر کفالت برای اجرای این طرح نیز اعلام شده است. هزینه نوبت‌دهی، فرم آنلاین و تنظیم مدارک برای هر نفر ۱۷۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین تحویل پاسپورت در شهرهای تهران، مشهد و زاهدان برای کل اعضای خانوار ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. در سایر شهرها، این مبلغ برای هر عضو خانوار به صورت جداگانه دریافت می‌شود.

اتباع افغانستان در صورت پرداخت وجه اضافی می‌توانند از طریق شماره واتساپ ۰۹۹۱۲۷۰۳۶۹۷ موضوع را اطلاع دهند. سفارت افغانستان تأکید کرده است که هیچ‌یک از دارندگان پاسپورت‌های خانواری نباید بدون دریافت نوبت به سفارت مراجعه کنند. رعایت دقیق دستورالعمل‌ها برای تسریع روند و جلوگیری از ازدحام ضروری است.

۱۲:۵۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴

ترامپ برای کارگران مهاجر مالیاتهای بالا در نظر گرفته است . ولی مقامات ایران از گلوی مردم ایران می بردند و خدمات و امکانات یارانه ای ایران را می ریزند توی شکم اینا
