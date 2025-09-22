باشگاه خبرنگاران جوان - ولیالله دینی یکشنبه (۳۰ شهریور) در نشست آغاز فرآیند نصب بخاریهای راندمان بالا در آذربایجان غربی اظهار کرد: اجرای این طرح ملی طبق مصوبه شورای اقتصاد باید از سال ۱۴۰۰ آغاز میشد، اما به دلایل مختلف ازجمله اصلاحات آن به تعویق افتاد.
وی با تأکید بر اینکه تنها تعویض بخاریها نمیتواند همه مشکلات مصرف انرژی را برطرف کند، افزود: اما این اقدام بخشی از فرآیند بهینهسازی مصرف است و همانند جایگزینی لامپهای کممصرف در گذشته، مسیر صرفهجویی را هموار میسازد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اشاره به مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران مبنی بر واگذاری مسئولیت سرمایهگذاری در تولید بخاریهای راندمان بالا به شرکت بازرگانی گاز ایران گفت: از این رو چند قرارداد با تولیدکنندگان امضا شد و برنامهریزیها برای اجرای مرحله نخست در آذربایجان غربی انجام شده است.
دینی با بیان اینکه بر اساس آمار مدیریت گازرسانی، در گام نخست ۳۰ هزار بخاری راندمان بالا جایگزین بخاریهای قدیمی این استان میشود، تصریح کرد: اولویت این طرح با خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است که تعیین آنها برعهده شرکت گاز استان است.
وی یادآور شد: نصب بخاریها از مهر امسال با همکاری یکی از شرکتهای تولیدکننده آغاز میشود و انتظار میرود اجرای این طرح گامی مؤثر در مدیریت مصرف گاز و کاهش هدررفت انرژی در کشور باشد.
علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجانغربی نیز در این نشست با اشاره به ویژگیهای بخاریهای جدید گفت: این بخاریها با راندمان ۸۵ درصد طراحی شدهاند و استفاده گسترده از آنها میتواند نقش مهمی در رفع ناترازی گاز ایفا کند.
وی بر ضرورت همکاری مشترکان تأکید و بیان کرد: صرفهجویی مردم، جایگزینی بخاریهای فرسوده با بخاریهای راندمان بالا و کنترلهای داخلی برای جلوگیری از نشتیها و هدررفت گاز، مجموعه اقدامهایی است که در بهبود مدیریت مصرف و پایداری تأمین انرژی تأثیرگذار است.
منبع: شرکت ملی گاز ایران