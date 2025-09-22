باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود گودرزی، در نشست خبری نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵، این رویداد را فراتر از یک نمایشگاه اقتصادی صرف دانست و گفت: اکسپو یک فرصت جامع است که آثار سیاسی، فرهنگی، نوآوری، فناورانه و علمی آن در کنار جنبه‌های اقتصادی، استان را متحول خواهد کرد.

او با بیان اینکه نتایج این نمایشگاه در سراسر استان لمس خواهد شد، افزود: این رویداد بستری عالی برای معرفی ظرفیت‌های انسانی، علمی، پژوهشی، مشاهیر، دانشگاه‌ها، و همچنین توانمندی‌های تاریخی، طبیعی، صنعتی و گردشگری فارس است.

گودرزی همچنین به ظرفیت گردشگری استان در ابعاد مختلف فرهنگی، تاریخی و طبیعی اشاره کرد و بر اهمیت معرفی آن تاکید کرد.

او با اشاره به اهمیت تاریخی و امنیتی، بیان کرد: دشمنان ما همواره در پی تضعیف عزت ما بوده‌اند، اما همانطور که در الواح هخامنشی نیز اشاره شده، این خاک از گزند بدخواهان در امان خواهد ماند. وجود دشمنان در واقع نشان‌دهنده مسیر رو به پیشرفت و بالندگی ماست.

این مقام مسئول، ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری سلامت، صنایع و کشاورزی را نیز یادآور شد و از اختصاص غرفه ویژه‌ای برای رسانه‌ها خبر داد: رسانه‌ها حلقه وصل مهمی بین سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران هستند و بدون حضور فعال آنها، معرفی شایسته این رویداد امکان‌پذیر نخواهد بود.

گودرزی با تاکید بر همکاری همگانی برای برگزاری نمایشی موفق و درخور شان فارس، اعلام کرد: ستاد تسهیل ملی برای رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاران در استان تشکیل خواهد شد و مسئولان ملی نیز در این نمایشگاه حضور خواهند یافت. میز خدمت ملی نیز در کنار این رویداد راه‌اندازی می‌شود تا ارتباط مستقیم و کارآمدی بین مسئولان و فعالان اقتصادی برقرار شود.

مدیرعامل نمایشگاه‌ها: مشارکت گسترده و حضور هیات‌های خارجی

محسن نهاوندی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، نیز در این نشست، از مشارکت بی‌سابقه تمامی دستگاه‌های اجرایی در شیراز اکسپو خبر داد و گفت: تاکنون در هیچ نمایشگاهی شاهد این سطح از همراهی دستگاه‌ها نبوده‌ایم.

او به پیش‌بینی حضور هیأت‌های خارجی اشاره کرد و افزود: “این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای توسعه سرمایه‌گذاری و بازار‌های استان است.

نهاوندی با بیان اینکه نمایشگاه در فضایی بیش از ۱۰ هکتار و با بیش از ۷۰۰۰ مترمربع فضای مفید برگزار می‌شود و احتمال افزایش این فضا نیز وجود دارد، توضیح داد: این رویداد در شش سالن دائمی، دو سالن موقت و فضای باز برگزار خواهد شد و نکته تمایز آن، اجرای مستقیم توسط خود شرکت نمایشگاه‌هاست.

او همچنین از حضور حداقل ۳۰۰ نفر هیأت خارجی و اعلام آمادگی بیش از ۲۰ کشور برای شرکت خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰ سرمایه‌گذار خارجی از کشورهایی، چون پاکستان، عراق، قطر، عمان، افغانستان و امارات که سابقه سرمایه‌گذاری موفق در ایران داشته‌اند، تایید شده‌اند.

نهاوندی در بخش دیگری به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: با بخش‌های مختلف این عزیزان ارتباط گرفته‌ایم تا از ظرفیت‌هایشان برای توسعه استان بهره‌مند شویم.

او در پایان، بر اهمیت خروجی ملموس نمایشگاه تاکید کرد و گفت: در مراسم اختتامیه، غرفه‌دارانی که بیشترین قرارداد را منعقد کرده باشند، تجلیل خواهند شد. میزان مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری، معیار‌های اصلی سنجش موفقیت نمایشگاه خواهند بود.

مدیرکل صمت فارس: شیراز اکسپو، دومین نمایشگاه بزرگ اقتصادی کشور

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) فارس، از آغاز برنامه‌های اجرایی نمایشگاه از اول مرداد خبر داد و این رویداد را پس از ایران اکسپو، بزرگترین نمایشگاه اقتصادی کشور توصیف کرد.

او با اشاره به حضور ۱۴۰ واحد برتر و اختصاص فضا‌های ویژه به حوزه‌های صنعتی، معدنی، خدماتی و دانش‌بنیان، گفت: این نمایشگاه، در تاریخ نمایشگاه‌های استان فارس بی‌نظیر است.

مجرب از تشکیل هفت کمیته تخصصی برای برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه خبر داد که شامل کمیته‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی، تشریفات، پذیرش، امنیتی و پایش است و فعالیت منظم خود را آغاز کرده‌اند.

او با اشاره به تمرکز ویژه بر تکمیل زنجیره‌های ارزش، به ویژه در حوزه‌های کشاورزی و معدنی، بیان کرد: با توجه به خام‌فروشی موجود، به دنبال توسعه و تکمیل این زنجیره‌ها هستیم.

مجرب همچنین از اختصاص سالنی به شرکت‌های دانش‌بنیان و سالنی دیگر برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌های استان خبر داد.

او در پایان تاکید کرد: شیراز اکسپو فرصتی استثنایی برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های متنوع استان در حوزه‌های مختلف فراهم خواهد کرد.