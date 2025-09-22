باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - حمیدرضا معماریان مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار گفت:در جریان بازدید و نظارت بر ۸ واحد کارخانه شالیکوبی در این شهرستان، چهار واحد به دلیل عدم ثبت موجودی کالا در سامانه جامع انبار‌ها به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

او افزود: این اقدام در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کشاورزان صورت گرفته است.

معماریان گفت:که تمامی واحد‌های شالیکوبی موظف به ثبت موجودی کالا‌های خود در سامانه جامع انبار‌ها هستند و عدم رعایت این امر تخلف محسوب می‌شود.

او افزو: این بازرسی‌ها به صورت مشترک با حضور بازرسان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و پلیس اقتصادی انجام شده و به طور جدی در شهرستان ادامه خواهد داشت. هدف از این بازرسی‌ها، شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان است تا از بروز هرگونه تخلف در این زمینه جلوگیری شود.