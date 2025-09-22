اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده چگونه است؟

قویدل پیرامون اینکه اگر اشخاصی آپارتمانی را با مبایعه نامه عادی از دیگری خریداری کرده‌اند ولی تاکنون فروشنده سند مالکیت آپارتمان را به نامشان منتقل نکرده، برای اخذ سند مالکیت ملک خود از چه طریق می‌توانند اقدام کنند، توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اعظم قویدل، درباره این موضوع که اشخاصی که آپارتمانی را با مبایعه نامه عادی از دیگری خریداری کرده‌اند ولی تاکنون فروشنده سند مالکیت آپارتمان را به نامشان منتقل نکرده، برای اخذ سند مالکیت ملک خود از چه طریق می‌توانند اقدام کنند؟ گفت: ابتدا باید مشخص شود آیا برای این آپارتمان، سند مالکیت مجزی به نام فروشنده صادر شده ولی فروشنده به هر دلیلی از انتقال رسمی آپارتمان به خریدار امتناع می‌کند؟ یا اینکه آپارتمان مورد معامله اساساً سند مالکیت ندارد و هنوز برای این آپارتمان سند مالکیتی به نام فروشنده هم صادر نشده است. اگر آپارتمان فاقد سند مالکیت است، دلیل آن چیست؟ این مجموعه آپارتمانی به دلیل تخلفات ساختمانی، فاقد پایان‌کار شهرداری است یا مالک، پایانکار شهرداری را اخذ کرده است؟ عرصه یا زمین مجتمع، سند مالکیت دارد یا با بیع نامه و قولنامه عادی خریداری شده است؟ سند مالکیت زمین مجتمع به صورت مفروز و شش دانگ است یا سند مالکیت مشاعی دارد؟ با توجه به پاسخ‌های سؤالات مزبور، شرایط و نحوه حل مسأله تفاوت می‌کند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر آپارتمان مورد معامله، به نام فروشنده دارای سند مالکیت است ولی فروشنده به هر دلیلی به تعهد خود عمل نکرده و آپارتمان را به خریدار منتقل نکرده، خریدار می‌تواند با طرح دعوی مرتبط از جمله دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک علیه فروشنده در مراجع قضایی، احقاق حق کند و در صورت احراز صحت بیع نامه عادی توسط قاضی، رای بر الزام فروشنده به انتقال ملک و تنظیم سند رسمی، صادر و پس از اجرای رای مزبور، سند مالکیت آپارتمان به نام خریدار صادر می‌شود.

قویدل خاطرنشان کرد: اگر مجموعه آپارتمانی فاقد پایان‌کار شهرداری است و نتیجتاً تاکنون تفکیک اعیانی نشده و آپارتمان مورد معامله نیز به نام فروشنده سند مالکیت ندارد، در این حالت خریدار می‌تواند با طرح دعوی الزام فروشنده به اخذ پایانکار شهرداری، الزام به تفکیک آپارتمان و الزام به تنظیم سند رسمی، ملک را از دادگاه بخواهد و نکته مهم اینکه پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، خریدار آپارتمان می‌تواند ادعای مالکیت خود نسبت به آپارتمان را در سامانه مزبور درج نماید و شهرداری مکلف است گواهی پایانکار ساختمان را با علت و میزان جریمه قسمت‌های اختصاصی و قسمت مشترک صادر کند. سازمان ثبت اسناد نیز اسناد مالکیت مجموعه آپارتمانی را صادر و در سند مالکیت تفکیکی هر واحد آپارتمان، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین سهم جریمه قسمت‌های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر می‌کند و انتقال آپارتمان به دیگری و تنظیم سند انتقال منوط به پرداخت جریمه مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی است.

وی افزود: اگر اخذ پایانکار برای آپارتمان مورد ادعا منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، صدور سند مالکیت منوط به انجام آن اصلاحات در قسمت اختصاصی و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌های مشترک است. نحوه اقدامات در مورد صدور پایان‌کار و صدور سند مالکیت آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار ساختمان بر اساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین در صورتی که برای یک واحد ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، حکم قلع و قمع کامل صادر شده باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً نام متصرف قانونی به سازمان ثبت اعلام می‌شود.

قویدل در پایان گفت: اگر زمین مجتمع ساختمانی هم سند مالکیت ندارد و یا سند مالکیت مشاعی داشته باشد، تفکیک آپارتمان‌ها منوط به اخذ سند مالکیت مفروزی یا همان سند شش دانگ عرصه ملک است که برای اخذ سند مالکیت عرصه می‌توان از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اقدام کرد.

منبع: ایسنا

