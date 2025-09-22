مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: این استان با پوشش نزدیک به ۹۹ درصدی نوآموزان، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

باشگاه خبرنگاران_ سیده نسترن حسن آبادی؛آیین استانی زنگ شکوفهها در دبستان شاهد گرمسار با حضور قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، حجتالاسلام والمسلمین سید علیرضا آرامی امام جمعه، علی همتی فرماندار و جمعی از مسئولان امنیتی، نظامی، انتظامی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
قاسم شریفی در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی گفت: امروز بیش از ۱۲۵ هزار دانشآموز در استان سمنان، از جمله ۹ هزار و ۵۰۰ کلاساولی، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
وی افزود: سمنان در پوشش تحصیلی پایه اول ابتدایی رتبه نخست کشور را دارد و با همراهی خانوادهها و مسئولان، قریب به ۹۹ درصد نوآموزان لازمالتعلیم وارد مدرسه شدهاند.
شریفی با اشاره به تلاش مدیران و آموزگاران پایه اول در آمادهسازی مدارس گفت: آموزگاران کلاس اول بهترین نیروهای آموزشی هستند و در تابستان مدیران مدارس شبانهروز برای فراهمسازی شرایط آغاز سال تحصیلی تلاش کردند.