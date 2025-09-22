باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سید حمید هاشمی سرپرست شهرداری کازرون به همراه اعضای شورای اسلامی شهر طی بازید از خیابان‌های احمدی معلم، خیابان امام حسین (ع) و نیز خیابان جانباز، اظهار کرد: یکی از مشکلات شهر وضعیت ترافیکی خیابان خرمشهر است که در تلاش هستیم تا حدودی بار ترافیکی این خیابان کاهش پیدا کند.

او اضافه کرد: در همین رابطه برای وصل شدن این خیابان‌ها به جاده فراشبند چند قطعه زمین مورد مسیر است که بخشی از این زمین‌ها تملک شده و با پیگیری‌های صورت گرفته در روز‌های آینده مابقی تملک خواهد شد.

هاشمی ابراز امیدواری کرد: با آسفالت باقی مانده این خیابان و اتصال به جاده فراشبند بار ترافیکی این قسمت کاهش پیدا خواهد کرد.

خدمات رایگان اتوبوسرانی در کازرون به مدت ۳ ماه

خدمات اتوبوس‌های درون شهری کازرون به مدت ۳ ماه رایگان است.

سرپرست شهرداری کازرون همچنین تصریح کرد: از اول مهر تا ۴ دی ماه روز کازرون، شهروندان می‌توانند از اتوبوس‌های درون شهری به صورت رایگان استفاده کنند.

گفتنی است، این اقدام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نیز کاهش ترافیک و تشویق شهروندان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.